Una ofensiva de drones ucranianos paralizó durante horas las operaciones de numerosos aeropuertos rusos

El detonante directo de estas interrupciones fue el impacto y la actividad de los artefactos en el espacio aéreo, los cuales provocaron la activación de las defensas antiaéreas y restricciones severas en los vuelos según indican las coberturas de medios como Infobae y naiz. La cobertura no especifica el alcance exacto de los daños materiales en las instalaciones afectadas ni detalla la duración definitiva de las restricciones operativas en cada aeródromo más allá de señalar que la parálisis se extendió durante horas.