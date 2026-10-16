El Papa habla por teléfono con Putin y le pide un alto el fuego en Ucrania
La llamada telefónica del papa León XIV al presidente ruso Putin desde el hospital busca una tregua humanitaria en Ucrania.
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El resumen
Las poblaciones en zonas afectadas del sur de Ucrania, como Oleshky y Oleshki, enfrentan la incertidumbre de la violencia tras los ataques recientes denunciados durante la conversación telefónica. El papa León XIV mantuvo una comunicación directa con el presidente de Rusia para solicitarle un alto al fuego y una tregua humanitaria destinada a permitir la evacuación y el envío de ayuda a los civiles damnificados.
Esta intervención diplomática se realiza desde el Hospital Gemelli, donde el pontífice se encuentra internado tras una cirugía pulmonar y desde donde también ha celebrado misa y mostrado mejoría en su estado de salud, según detallan medios como Vatican News, EWTN News, CNN en Español, DW.com y AP News. La cobertura actual no especifica cuál fue la respuesta formal del gobierno ruso ante la petición papal de cese al fuego ni los detalles operativos concretos sobre la distribución futura de ayuda humanitaria en la región mencionada.
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Cobertura (11)
- El Papa en diálogo con el presidente de Rusia pide un alto al fuego Vatican News · hace 18 h
- El estado del Papa está mejorando; se celebró misa en el Hospital Gemelli. Llamó a Putin: "Necesitamos una tregua para la ayuda". Agenzia Nova · hace 18 h
- León XIV habla por teléfono con Putin y le pide una tregua humanitaria para evacuar Oleshky EWTN News · hace 18 h
- El papa León XIV habla con Putin desde el hospital, pocos días después de su cirugía pulmonar CNN en Español · hace 18 h
- Avanza su recuperación: el Papa León XIV celebra misa en el hospital y le pide un alto el fuego a Putin Yahoo · hace 18 h
- Papa habla con Putin y denuncia ataques recientes; progresa su recuperación tras cirugía de pulmón AP News · hace 18 h
- León XIV pide a Putin un cese al fuego en Oleshki, en Ucrania DW.com · hace 18 h
- Primeras fotos de León XIV en el hospital, celebra Misa en el Gemelli y dirigirá el Ángelus del domingo InfoCatólica · hace 18 h
- Desde el hospital, el papa pide a Putin un alto el fuego en una zona del sur de Ucrania France 24 · hace 18 h
- Papa habla con Putin y denuncia ataques recientes; progresa su recuperación tras cirugía de pulmón Los Angeles Times · hace 18 h
- El Papa habla por teléfono con Putin y le pide un alto el fuego en Ucrania ABC · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Desde dónde realizó el papa León XIV la llamada a Putin?
La llamada se realizó desde el Hospital Gemelli, donde el pontífice convalece tras una cirugía pulmonar.
¿Qué solicitó el Papa durante la conversación con el presidente de Rusia?
Pidió un alto al fuego y una tregua humanitaria para evacuar la zona de Oleshky y permitir la llegada de ayuda.
¿Qué se sabe sobre el estado de salud del pontífice?
La cobertura señala que su recuperación avanza, que ya celebró misa en el hospital y que tiene previsto dirigir el Ángelus dominical.
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