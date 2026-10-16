Piloto colombiano fue presentado por Ferrari y sueña con la Fórmula 1: “Estoy feliz y agradecido”

El automovilismo colombiano registra un movimiento clave con la incorporación de Salim Hanna a la Academia Ferrari y su fichaje por Campos Racing para disputar la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3, un paso respaldado por la escudería al destacar su disciplina y claridad en el trabajo. Diversos medios especializados y generalistas, entre ellos Motorsport.com Latinoamérica, El Heraldo, El Tiempo, ESPN Deportes y Revista Semana, detallan el anuncio oficial donde el piloto expresó su felicidad y agradecimiento ante esta oportunidad de proyectar su carrera hacia la máxima categoría.

La cobertura actual no especifica los detalles contractuales exactos de su vinculación con la academia ni las fechas previstas para sus primeras pruebas oficiales al volante de la categoría.