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Piloto colombiano fue presentado por Ferrari y sueña con la Fórmula 1: “Estoy feliz y agradecido”

El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Academia de Ferrari y competirá en la FIA Fórmula 3 con Campos Racing en 2027.

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  • Clave informativa: Piloto colombiano fue presentado por Ferrari y sueña con la Fórmula 1: “Estoy feliz y agradecido”
  • Punto central: El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Academia de Ferrari y competirá en la FIA Fórmula 3 con Campos Racing en 2027.
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Cobertura (6)

El resumen

El automovilismo colombiano registra un movimiento clave con la incorporación de Salim Hanna a la Academia Ferrari y su fichaje por Campos Racing para disputar la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3, un paso respaldado por la escudería al destacar su disciplina y claridad en el trabajo. Diversos medios especializados y generalistas, entre ellos Motorsport.com Latinoamérica, El Heraldo, El Tiempo, ESPN Deportes y Revista Semana, detallan el anuncio oficial donde el piloto expresó su felicidad y agradecimiento ante esta oportunidad de proyectar su carrera hacia la máxima categoría.

La cobertura actual no especifica los detalles contractuales exactos de su vinculación con la academia ni las fechas previstas para sus primeras pruebas oficiales al volante de la categoría.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.

Respuestas rápidas

¿A qué equipo se une Salim Hanna para la temporada 2027?

Se une a Campos Racing para competir en la FIA Fórmula 3.

¿Qué academia de automovilismo ha fichado al piloto colombiano?

Fue fichado por la Academia Ferrari.

¿Qué medios informaron sobre el anuncio?

La noticia fue difundida por Motorsport.com Latinoamérica, El Heraldo, El Tiempo, ESPN Deportes y Revista Semana.

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Salim Hanna Ferrari Campos Racing Formula 3 Colombia

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