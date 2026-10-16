Olimpia vs Real España EN VIVO: Dibble cierra la pinza y pone a ganar al león en el Nacional
Olimpia vence a Real España, le quita el invicto y asume el liderato del torneo Apertura en el Estadio Nacional.
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Cobertura (8)
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El resumen
El encuentro deportivo entre el CD Olimpia y el Real CD España comenzó con coberturas previas de medios como Claro Sports y 365Scores sobre la defensa del invicto, el historial de partidos y los cierres de calles en Tegucigalpa reportados por la Televisión Nacional de Honduras. Las transmisiones en vivo y los seguimientos detallaron jugadas clave, incluyendo la anotación de Dibble para poner a ganar al equipo local.
Posteriormente, las coberturas de Proceso Digital y ElHeraldo.hn confirmaron la victoria de Olimpia, resultado que le permite asumir el liderato del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Los reportes posteriores también informaron sobre la salida de un jugador en ambulancia, la elección del MVP del equipo ganador y la reacción de tristeza en el Real España tras perder su condición de invicto.
No se registran contradicciones sustanciales entre los medios sobre el marcador final ni sobre el cambio en la tabla de posiciones. La cobertura actual se centra en las consecuencias inmediatas del partido para ambos clubes en la Liga Nacional.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el partido entre Olimpia y Real España?
Olimpia venció a Real España y asumió el liderato del Apertura.
¿Qué sucedió con el invicto del Real España?
El Real España perdió su invicto tras caer ante el Olimpia.
¿Qué incidentes adicionales ocurrieron durante el encuentro?
Un jugador fue retirado en ambulancia y se reportaron cierres de calles en Tegucigalpa por el clásico.
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