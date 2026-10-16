Olimpia vs Real España EN VIVO: Dibble cierra la pinza y pone a ganar al león en el Nacional

El encuentro deportivo entre el CD Olimpia y el Real CD España comenzó con coberturas previas de medios como Claro Sports y 365Scores sobre la defensa del invicto, el historial de partidos y los cierres de calles en Tegucigalpa reportados por la Televisión Nacional de Honduras. Las transmisiones en vivo y los seguimientos detallaron jugadas clave, incluyendo la anotación de Dibble para poner a ganar al equipo local.

Posteriormente, las coberturas de Proceso Digital y ElHeraldo.hn confirmaron la victoria de Olimpia, resultado que le permite asumir el liderato del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Los reportes posteriores también informaron sobre la salida de un jugador en ambulancia, la elección del MVP del equipo ganador y la reacción de tristeza en el Real España tras perder su condición de invicto.

No se registran contradicciones sustanciales entre los medios sobre el marcador final ni sobre el cambio en la tabla de posiciones. La cobertura actual se centra en las consecuencias inmediatas del partido para ambos clubes en la Liga Nacional.