Real Madrid pide la salida de Tebas y el presidente de LaLiga responde con todo

Esta solicitud formal escala un conflicto institucional que, según detalla la cobertura de medios como Claro Sports, ha transitado desde la colaboración hasta la confrontación abierta. La respuesta de Javier Tebas no se ha hecho esperar y califica la petición del club como una "intimidación", de acuerdo con las publicaciones de MARCA y Diario AS.

Por su parte, la cobertura también señala la postura de Real Madrid Televisión frente a estos frentes abiertos, mientras que ESPN Deportes e Yahoo recalcan la calificación de "inadmisible" por parte de la entidad blanca. Los siguientes acontecimientos dependerán de las medidas que adopten tanto LaLiga como el Real Madrid ante esta petición formal de dimisión, cuyos detalles sobre posibles consecuencias reglamentarias o institucionales no han sido especificados por las fuentes actuales.