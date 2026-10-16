Real Madrid pide la salida de Tebas y el presidente de LaLiga responde con todo
El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Javier Tebas tras una comparación con métodos de propaganda nazi.
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El resumen
Esta solicitud formal escala un conflicto institucional que, según detalla la cobertura de medios como Claro Sports, ha transitado desde la colaboración hasta la confrontación abierta. La respuesta de Javier Tebas no se ha hecho esperar y califica la petición del club como una "intimidación", de acuerdo con las publicaciones de MARCA y Diario AS.
Por su parte, la cobertura también señala la postura de Real Madrid Televisión frente a estos frentes abiertos, mientras que ESPN Deportes e Yahoo recalcan la calificación de "inadmisible" por parte de la entidad blanca. Los siguientes acontecimientos dependerán de las medidas que adopten tanto LaLiga como el Real Madrid ante esta petición formal de dimisión, cuyos detalles sobre posibles consecuencias reglamentarias o institucionales no han sido especificados por las fuentes actuales.
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Cobertura (10)
- Real Madrid vs Javier Tebas: una relación que pasó del amor al odio Claro Sports · hace 3 h
- RMTV resiste a todos los frentes Diario AS · hace 3 h
- Tebas contesta al Madrid: “Es intimidación” Diario AS · hace 4 h
- Tebas responde a la petición de dimisión del Real Madrid: "Todo esto tiene un nombre: intimidación" MARCA · hace 4 h
- Real Madrid pide la dimisión de Tebas por comparación con métodos de la propaganda nazi Yahoo · hace 4 h
- El Real Madrid exige la "dimisión inmediata de Javier Tebas" como presidente de LaLiga MARCA · hace 4 h
- Real Madrid vuelve a pedir renuncia de Tebas a LaLiga: "Inadmisible" ESPN Deportes · hace 4 h
- RMTV resiste a todos los frentes Diario AS · hace 4 h
- Real Madrid pide dimisión del presidente de la Liga por comparación con propaganda nazi San Antonio Express-News · hace 4 h
- Real Madrid pide la salida de Tebas y el presidente de LaLiga responde con todo DIEZ.HN · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué exige el Real Madrid a Javier Tebas?
El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de LaLiga.
¿Cómo ha calificado Javier Tebas la petición del club blanco?
Javier Tebas ha calificado la solicitud del Real Madrid como una "intimidación".
¿Cuál es el motivo señalado por el Real Madrid para pedir la salida de Tebas?
La petición se produce tras una comparación con métodos de la propaganda nazi.
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