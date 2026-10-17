¿Joel Huiqui prepara cambios en Cruz Azul? Posible alineación para la Jornada 12 ante FC Juárez
Joel Huiqui alista modificaciones en la alineación de Cruz Azul para enfrentar la Jornada 12 ante FC Juárez.
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El resumen
Joel Huiqui prepara cambios tácticos y posibles sacrificios de figuras en la alineación de Cruz Azul para el partido contra FC Juárez en la Jornada 12, de acuerdo con la cobertura de Crónica del Poder y Vamos Azul. La planeación del equipo se ve afectada por las ausencias confirmadas de jugadores clave; Sports Illustrated, Mediotiempo y MARCA reportan que José Paradela continúa de baja y no estará disponible, mientras que Rodolfo Rotondi sigue sin actividad y llegó por separado al Estadio Olímpico Universitario.
Las modificaciones definitivas en el planteamiento y la confirmación de los futbolistas que saltarán a la cancha quedan sujetas a las decisiones técnicas previas al silbatazo inicial frente a Juárez.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Cobertura (5)
- Joel Huiqui podría sacrificar figuras para enfrentar a Juárez Crónica del Poder · hace 13 h
- Rodolfo Rotondi sigue sin actividad; el jugador de Cruz Azul llega por separado al Olímpico Universitario MARCA · hace 13 h
- José Paradela sigue de baja con Cruz Azul; no estará ante Juárez Mediotiempo · hace 13 h
- Lesionados y suspendidos para el partido Cruz Azul vs Juárez Sports Illustrated · hace 13 h
- ¿Joel Huiqui prepara cambios en Cruz Azul? Posible alineación para la Jornada 12 ante FC Juárez Vamos Azul · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Quién dirige los posibles cambios en Cruz Azul?
Joel Huiqui encabeza la preparación y el análisis de la posible alineación para el encuentro.
¿Qué jugadores están descartados para el partido contra Juárez?
José Paradela sigue de baja y no estará disponible para el encuentro de la Jornada 12.
¿Cuál es la situación actual de Rodolfo Rotondi?
Sigue sin actividad y llegó por separado al Olímpico Universitario.
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