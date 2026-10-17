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¿Joel Huiqui prepara cambios en Cruz Azul? Posible alineación para la Jornada 12 ante FC Juárez

Joel Huiqui alista modificaciones en la alineación de Cruz Azul para enfrentar la Jornada 12 ante FC Juárez.

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El resumen

Joel Huiqui prepara cambios tácticos y posibles sacrificios de figuras en la alineación de Cruz Azul para el partido contra FC Juárez en la Jornada 12, de acuerdo con la cobertura de Crónica del Poder y Vamos Azul. La planeación del equipo se ve afectada por las ausencias confirmadas de jugadores clave; Sports Illustrated, Mediotiempo y MARCA reportan que José Paradela continúa de baja y no estará disponible, mientras que Rodolfo Rotondi sigue sin actividad y llegó por separado al Estadio Olímpico Universitario.

Las modificaciones definitivas en el planteamiento y la confirmación de los futbolistas que saltarán a la cancha quedan sujetas a las decisiones técnicas previas al silbatazo inicial frente a Juárez.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién dirige los posibles cambios en Cruz Azul?

Joel Huiqui encabeza la preparación y el análisis de la posible alineación para el encuentro.

¿Qué jugadores están descartados para el partido contra Juárez?

José Paradela sigue de baja y no estará disponible para el encuentro de la Jornada 12.

¿Cuál es la situación actual de Rodolfo Rotondi?

Sigue sin actividad y llegó por separado al Olímpico Universitario.

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Joel Huiqui Cruz Azul FC Juárez Liga MX Jornada 12

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