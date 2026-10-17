¿Joel Huiqui prepara cambios en Cruz Azul? Posible alineación para la Jornada 12 ante FC Juárez

Joel Huiqui prepara cambios tácticos y posibles sacrificios de figuras en la alineación de Cruz Azul para el partido contra FC Juárez en la Jornada 12, de acuerdo con la cobertura de Crónica del Poder y Vamos Azul. La planeación del equipo se ve afectada por las ausencias confirmadas de jugadores clave; Sports Illustrated, Mediotiempo y MARCA reportan que José Paradela continúa de baja y no estará disponible, mientras que Rodolfo Rotondi sigue sin actividad y llegó por separado al Estadio Olímpico Universitario.

Las modificaciones definitivas en el planteamiento y la confirmación de los futbolistas que saltarán a la cancha quedan sujetas a las decisiones técnicas previas al silbatazo inicial frente a Juárez.