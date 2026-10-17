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Dibu Martínez fue enviado al hospital tras romper récord negativo del Chelsea

Dibu Martínez fue hospitalizado tras un choque de cabezas en la victoria del Chelsea sobre el Everton.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Dibu Martínez fue enviado al hospital tras romper récord negativo del Chelsea
  • Punto central: Dibu Martínez fue hospitalizado tras un choque de cabezas en la victoria del Chelsea sobre el Everton.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (5)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances2.5 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 17 oct, 16:09 UTC
🇫🇷 Frances 17 oct, 13:37 UTC · Foot Mercato

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Posteriormente, reportes de Hartford Courant y Diario AS añadieron que el guardameta se encontraba consciente al ser trasladado al hospital, mientras se analizaba el impacto de su salida y el desarrollo del partido. La cobertura no registra mayores contradicciones entre los medios sobre el estado de salud inicial del jugador y su traslado al centro médico, manteniéndose atenta a los reportes oficiales sobre su evolución.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 h.

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