Dibu Martínez fue enviado al hospital tras romper récord negativo del Chelsea
Dibu Martínez fue hospitalizado tras un choque de cabezas en la victoria del Chelsea sobre el Everton.
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- Punto central: Dibu Martínez fue hospitalizado tras un choque de cabezas en la victoria del Chelsea sobre el Everton.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (5)
- Chelsea gana 2-0 a Everton, pero Dibu Martínez queda KO por golpe en la cabeza France 24 · hace 1 d
- Martínez sale en camilla tras choque cabeza con cabeza en partido de la Liga Premier Reading Eagle · hace 1 d
- Martínez consciente tras ser hospitalizado luego de un choque con la cabeza en duelo del Chelsea Hartford Courant · hace 1 d
- Xabi convence, el ‘Dibu’ asusta Diario AS · hace 1 d
- Dibu Martínez fue enviado al hospital tras romper récord negativo del Chelsea DIEZ.HN · hace 1 d
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El resumen
Posteriormente, reportes de Hartford Courant y Diario AS añadieron que el guardameta se encontraba consciente al ser trasladado al hospital, mientras se analizaba el impacto de su salida y el desarrollo del partido. La cobertura no registra mayores contradicciones entre los medios sobre el estado de salud inicial del jugador y su traslado al centro médico, manteniéndose atenta a los reportes oficiales sobre su evolución.
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