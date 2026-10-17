Dibu Martínez fue enviado al hospital tras romper récord negativo del Chelsea

Dibu Martínez fue hospitalizado tras un choque de cabezas en la victoria del Chelsea sobre el Everton.

▲ En su punto Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 2.5 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 17 oct, 16:09 UTC 🇫🇷 Frances 17 oct, 13:37 UTC · Foot Mercato

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