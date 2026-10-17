Ohtani se tardó en resucitar y la resurrección de Bauers en Serie de Campeonato

La derrota de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato vino acompañada de la eliminación del equipo tras ser barridos en la serie. La cobertura señala que Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras de manera temprana y posteriormente un sencillo solitario en su rol como sexto bate, aunque se quedó sin más imparables en los encuentros definitivos.

Los reportes de medios como el Chicago Tribune, MLB.com, Reading Eagle, San Antonio Express-News y ESPN Deportes detallan que Ohtani indicó que tiene previsto lanzar en el 2027. Asimismo, la información destaca que la salud del pelotero y un posible paro patronal configuran el futuro incierto de la franquicia.

Los próximos acontecimientos dependerán de la evolución de las condiciones físicas del jugador y de las decisiones oficiales en torno a la situación laboral de las Grandes Ligas.