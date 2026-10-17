Dónde ver hoy el Valencia CF - Athletic Club: a qué hora es y canal del partido de LaLiga EA Sports
El Valencia y el Athletic Club empataron sin goles en Mestalla en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports.
- Clave informativa: Dónde ver hoy el Valencia CF - Athletic Club: a qué hora es y canal del partido de LaLiga EA Sports
- Punto central: El Valencia y el Athletic Club empataron sin goles en Mestalla en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 15 calculada a partir de 11 fuentes informativas y 18 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
El resumen
El partido se disputó tras la expectación generada por las alineaciones presentadas por Javier Aguirre y la previa del encuentro. La cobertura de medios como MARCA, El Mundo, Las Provincias y Yahoo detalla que el enfrentamiento dejó un marcador de cero a cero, destacando las dificultades del Athletic en la segunda mitad y las decisiones tácticas del técnico del Valencia, como el uso de una defensa de cinco y la confianza en Raba.
Las próximas coberturas oficiales indicarán cómo afecta este empate sin goles en la clasificación general de los dos clubes.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 4 h.
Cobertura (18)
- Valencia - Athletic MARCA · hace 10 h
- Javier Aguirre debuta en Mestalla con empate y mantiene al Valencia sin perder Sports Illustrated · hace 10 h
- Athletic y Valencia empatan sin goles en Mestalla kirolakeitb.eus · hace 10 h
- El Athletic vuelve a la Liga igual que la dejó, empatando otra vez sin goles MARCA · hace 10 h
- El Valencia de Javier Aguirre no sale del sopor ante el Athletic El Mundo · hace 10 h
- Otro empate para el Valencia y el Athletic Enfoque Noticias · hace 10 h
- Análisis del Valencia- Athletic Bilbao: la broma de Ron Gourlay Las Provincias · hace 10 h
- El Athletic sobrevive a un segundo tiempo repleto de dificultades (0-0) naiz: · hace 10 h
- Valencia sumó otra frustración y empató con Athletic de Bilbao Yahoo · hace 10 h
- Aguirre recupera al 'viejo' Valencia MARCA · hace 10 h
- FOTOS | Las mejores imágenes del Valencia CF-Athletic Club Las Provincias · hace 10 h
- Valencia vs Athletic Club en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 9 Claro Sports · hace 10 h
- 🚨Alineaciones listas: Aguirre busca hacer valer Mestalla ante Athletic Yahoo · hace 10 h
- Valencia Zamin.uz · hace 10 h
- Aguirre mantiene frente al Athletic la confianza en Raba y en la defensa de cinco Las Provincias · hace 10 h
- Valencia dedica video al Athletic Club por su última visita al Mestalla MARCA · hace 10 h
- Valencia Diario AS · hace 10 h
- Dónde ver hoy el Valencia CF - Athletic Club: a qué hora es y canal del partido de LaLiga EA Sports MARCA · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
El Valencia y el Athletic Club empataron sin goles (0-0) en Mestalla.
¿A qué jornada de LaLiga corresponde el encuentro?
El partido pertenece a la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026.
¿Quién dirige al Valencia?
El equipo está dirigido por el entrenador Javier Aguirre.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Aguirre: “Sentimos que hay mucha Liga; dimos el paso ‘A’: actitud”
Javier Aguirre debuta al frente del Valencia con un empate dramático y rescata un punto ante el Racing de Santander.
Javier Aguirre es nuevo entrenador del Valencia
Javier Aguirre regresa a La Liga para asumir la dirección técnica del Valencia.
El Barça, un líder imparable sin igual en Europa
El Barcelona llega al primer parón de selecciones como un líder imparable en Europa y con registros goleadores destacados.
EN VIVO: Lamine Yamal le da más ventaja a Barcelona sobre Levante
Lamine Yamar brilla con un doblete que, según MARCA, lo lanza a la carrera por el Pichichi mientras Barcelona domina a Levante
Rodri lo llamó para pedirle disculpas tras la polémica: "Son malísimos"
Rodri se disculpa después de calificar al Valencia de “malísimos”, generando polémica en el banquillo del Mestalla
¡Dijo no! Javier Aguirre habría rechazado a Tigres tras salida de Pizarro
La salida de Guido Pizarro de Tigres marca un periodo de inestabilidad técnica mientras el equipo enfrenta compromisos en la Liga MX y Leagues Cup.