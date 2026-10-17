Dónde ver hoy el Valencia CF - Athletic Club: a qué hora es y canal del partido de LaLiga EA Sports

El partido se disputó tras la expectación generada por las alineaciones presentadas por Javier Aguirre y la previa del encuentro. La cobertura de medios como MARCA, El Mundo, Las Provincias y Yahoo detalla que el enfrentamiento dejó un marcador de cero a cero, destacando las dificultades del Athletic en la segunda mitad y las decisiones tácticas del técnico del Valencia, como el uso de una defensa de cinco y la confianza en Raba.

Las próximas coberturas oficiales indicarán cómo afecta este empate sin goles en la clasificación general de los dos clubes.