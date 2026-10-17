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Dónde ver hoy el Valencia CF - Athletic Club: a qué hora es y canal del partido de LaLiga EA Sports

El Valencia y el Athletic Club empataron sin goles en Mestalla en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: Dónde ver hoy el Valencia CF - Athletic Club: a qué hora es y canal del partido de LaLiga EA Sports
  • Punto central: El Valencia y el Athletic Club empataron sin goles en Mestalla en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports.
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El resumen

El partido se disputó tras la expectación generada por las alineaciones presentadas por Javier Aguirre y la previa del encuentro. La cobertura de medios como MARCA, El Mundo, Las Provincias y Yahoo detalla que el enfrentamiento dejó un marcador de cero a cero, destacando las dificultades del Athletic en la segunda mitad y las decisiones tácticas del técnico del Valencia, como el uso de una defensa de cinco y la confianza en Raba.

Las próximas coberturas oficiales indicarán cómo afecta este empate sin goles en la clasificación general de los dos clubes.

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Cobertura (18)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido?

El Valencia y el Athletic Club empataron sin goles (0-0) en Mestalla.

¿A qué jornada de LaLiga corresponde el encuentro?

El partido pertenece a la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026.

¿Quién dirige al Valencia?

El equipo está dirigido por el entrenador Javier Aguirre.

Velocidad

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