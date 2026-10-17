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Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 17 de octubre

Las cotizaciones del dólar oficial y del dólar blue se mantienen en el centro de la atención financiera durante el fin de semana.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 17 de octubre
  • Punto central: Las cotizaciones del dólar oficial y del dólar blue se mantienen en el centro de la atención financiera durante el fin de semana.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 16 calculada a partir de 14 fuentes informativas y 17 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 16 pts Monitoreado a través de 14 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
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Cobertura (17)

El resumen

El seguimiento de los precios abarca las cifras oficiales del Banco Nación, el dólar tarjeta y el comportamiento del dólar blue, además de registrarse subas en bancos y la estabilidad del MEP frente al avance informal. Medios como TyC Sports, La Nación, TN y Rosario Finanzas detallan las variaciones de apertura y cierre correspondientes al viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, proyectando también las expectativas para el lunes 19.

La cobertura periodística se centra en detallar los valores de pizarra, consignando que el dólar oficial abre sin cambios respecto al cierre anterior según las referencias del mercado. La evolución futura de estas cotizaciones dependerá de las próximas aperturas bancarias y de la confirmación oficial de los precios al reiniciar las operaciones financieras.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 3 h.

Respuestas rápidas

¿A cuánto cotiza el dólar oficial?

La cobertura registra los precios vigentes en el Banco Nación durante el fin de semana y su apertura prevista para el lunes.

¿Qué ocurre con el dólar blue?

Los informes detallan su cotización actual y su avance frente a otros tipos de cambio como el MEP.

¿Qué medios siguen estas cotizaciones?

Diversos portales como TyC Sports, La Nación, TN y Rosario Finanzas participan en el monitoreo diario de las divisas.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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