Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 17 de octubre

El seguimiento de los precios abarca las cifras oficiales del Banco Nación, el dólar tarjeta y el comportamiento del dólar blue, además de registrarse subas en bancos y la estabilidad del MEP frente al avance informal. Medios como TyC Sports, La Nación, TN y Rosario Finanzas detallan las variaciones de apertura y cierre correspondientes al viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, proyectando también las expectativas para el lunes 19.

La cobertura periodística se centra en detallar los valores de pizarra, consignando que el dólar oficial abre sin cambios respecto al cierre anterior según las referencias del mercado. La evolución futura de estas cotizaciones dependerá de las próximas aperturas bancarias y de la confirmación oficial de los precios al reiniciar las operaciones financieras.