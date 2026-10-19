Elon Musk prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027

Elon Musk ha anunciado la intención de regalar una acción de SpaceX a cada niño y menor en Estados Unidos a partir del año 2027. La medida contempla que la donación total podría superar los 9.000 millones, según la cobertura internacional.

Diversos medios, entre ellos EL PAÍS, Quartz, Infobae, RFI y fuentes demócratas, han reportado el anuncio donde Musk promete otorgar este título accionario de la compañía aeroespacial a todos los niños estadounidenses. La información disponible se limita al anuncio de la promesa y a la estimación financiera sobre el volumen de la donación, sin que la cobertura actual detalle los mecanismos legales o prácticos para la implementación de la medida a partir de 2027.