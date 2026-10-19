Elon Musk prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027
Elon Musk anuncia planes de regalar una acción de SpaceX a cada menor en Estados Unidos a partir de 2027.
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Cobertura (5)
- Elon Musk planea obsequiar una acción de SpaceX a cada menor en Estados Unidos en 2027 Demócrata · hace 1 h
- Elon Musk regalará una acción de SpaceX a cada niño estadounidense: la donación superaría los 9.000 millones EL PAÍS · hace 1 h
- Elon Musk promete regalar acciones de SpaceX a cada niño en EE. UU. Quartz · hace 1 h
- Musk dice que quiere dar acciones de SpaceX a todos los niños de EEUU RFI · hace 1 h
- Elon Musk prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027 Infobae · hace 1 h
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El resumen
Elon Musk ha anunciado la intención de regalar una acción de SpaceX a cada niño y menor en Estados Unidos a partir del año 2027. La medida contempla que la donación total podría superar los 9.000 millones, según la cobertura internacional.
Diversos medios, entre ellos EL PAÍS, Quartz, Infobae, RFI y fuentes demócratas, han reportado el anuncio donde Musk promete otorgar este título accionario de la compañía aeroespacial a todos los niños estadounidenses. La información disponible se limita al anuncio de la promesa y a la estimación financiera sobre el volumen de la donación, sin que la cobertura actual detalle los mecanismos legales o prácticos para la implementación de la medida a partir de 2027.
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Respuestas rápidas
¿Qué prometió Elon Musk?
Elon Musk prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño y menor en Estados Unidos.
¿Cuándo se planea realizar la entrega?
La entrega de las acciones está prevista a partir del año 2027.
¿Cuál sería el valor estimado de la donación?
La cobertura señala que la donación podría superar los 9.000 millones.
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