El titular de la Reserva Federal de EEUU habló sobre el impacto de la IA a nivel mundial: “El cambio más trascendental”

La atención de los mercados financieros se centra en las declaraciones del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien calificó a la inteligencia artificial como el cambio más trascendental que ha presenciado para la economía mundial y destacó su papel como impulsor de la productividad. Actualmente, la cobertura de FXStreet y Revista ADVFN señala que la falta de definiciones sobre la política monetaria impulsó a los futuros de Wall Street y situó nuevamente al oro al alcance de la zona de cuatro mil doscientos dólares, mientras Tesla presentó su nuevo modelo Roadster.