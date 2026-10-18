León - América en vivo: goles, minuto a minuto y marcador J12 Liga MX 2026, en directo

AS México realizó la cobertura en vivo del encuentro entre León y América correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX 2026. ESPN Deportes, Mediotiempo y Sports Illustrated informaron posteriormente sobre el desarrollo del partido, señalando que el América se impuso con una goleada.

Las publicaciones difieren en el marcador final registrado, ya que algunas fuentes reportan un resultado de 5-3 y otras mencionan un 4-2. Tras el encuentro, Sports Illustrated detalló el calendario de los siguientes cinco partidos del América.

El equipo se mantiene en la primera posición de la tabla general del torneo mexicano, mientras la cobertura continúa enfocada en los próximos compromisos del club tras este resultado.