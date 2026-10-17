El Ejército ruso anunció la toma de Dobropilia, un bastión ucraniano en Donetsk
El Ejército ruso anunció la toma del bastión ucraniano de Dobropilia en Donetsk y nuevas localidades en Járkov.
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El resumen
El anuncio del Ejército ruso sobre la toma de Dobropilia y el control de otras localidades en Járkov marca un nuevo avance territorial en el conflicto con Ucrania. La evidencia del avance ruso en el noreste y en la región de Donetsk se sustenta en los comunicados oficiales difundidos por los medios, que recogen además las declaraciones de Putin fijando la liberación total de Donetsk como su próximo gran objetivo militar.
La cobertura informativa no especifica detalles adicionales sobre la situación actual en el terreno ni ofrece confirmación oficial por parte de las autoridades ucranianas sobre la caída de dichos bastiones.
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Cobertura (7)
- Presidente Putin: Rusia cerca a 2.000 soldados ucranianos en Járkov, obteniendo el control de otros 1.300 km² en Donbass y Novorossiya. Vietnam.vn · hace 5 h
- Rusia se hace con el control de otras dos localidades en Donetsk y Zaporiyia Teleprensa · hace 5 h
- Rusia anuncia nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en Járkov Europa Press · hace 5 h
- Putin fija la “liberación” total de Donetsk como próximo gran objetivo en la guerra de Ucrania Demócrata · hace 5 h
- Rusia anuncia que toma el control de dos localidades ucranianas ANHA · hace 5 h
- Putin dice que uno de los "principales objetivos" es conquistar la región de Donetsk RFI · hace 5 h
- El Ejército ruso anunció la toma de Dobropilia, un bastión ucraniano en Donetsk Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué localidad ha anunciado el Ejército ruso que ha tomado?
El Ejército ruso anunció la toma de Dobropilia, situada en Donetsk.
¿Cuál es el próximo gran objetivo militar fijado por Putin según la cobertura?
Putin fijó la liberación total de Donetsk como su próximo gran objetivo en la guerra.
¿Qué otras regiones se ven afectadas por los anuncios de avances rusos?
La cobertura también informa sobre nuevos avances rusos con la toma de localidades en Járkov.
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