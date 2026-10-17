El anuncio del Ejército ruso sobre la toma de Dobropilia y el control de otras localidades en Járkov marca un nuevo avance territorial en el conflicto con Ucrania. La evidencia del avance ruso en el noreste y en la región de Donetsk se sustenta en los comunicados oficiales difundidos por los medios, que recogen además las declaraciones de Putin fijando la liberación total de Donetsk como su próximo gran objetivo militar.

La cobertura informativa no especifica detalles adicionales sobre la situación actual en el terreno ni ofrece confirmación oficial por parte de las autoridades ucranianas sobre la caída de dichos bastiones.