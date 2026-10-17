Robó el Museo Van Gogh. Ahora quiere ayudar a reforzar la seguridad del Louvre

El emblemático museo francés podría verse obligado a cerrar si no lleva a cabo una renovación urgente y un refuerzo de su seguridad, según las advertencias de su presidente emitidas un año después de que ocurriera un sonado robo de joyas que aún no han aparecido. La situación se da a conocer en el marco del primer aniversario del asalto, un hecho que generó una grave crisis de imagen para la institución.

Diversos medios como El Nacional, El Periódico Extremadura, Antena 3 Noticias, Yahoo, RFI y CNN en Español han seguido de cerca las declaraciones sobre el deterioro del recinto y la falta de recuperación de los objetos sustraídos. Además, la cobertura incluye la particular intervención de una figura vinculada a un robo histórico en el Museo Van Gogh, quien ahora manifiesta su disposición para colaborar en el fortalecimiento de la seguridad del Louvre.

Por ahora, la información disponible no detalla plazos específicos para el cierre ni medidas concretas aprobadas para la modernización, dejando abiertas las interrogantes sobre el futuro inmediato del museo y la resolución de la crisis.