Matan a reconocido exfiscal mientras jugaba fútbol en complejo deportivo
El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala genera conmoción internacional y múltiples reacciones oficiales.
- Clave informativa: Matan a reconocido exfiscal mientras jugaba fútbol en complejo deportivo
- Punto central: El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala genera conmoción internacional y múltiples reacciones oficiales.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 12 fuentes informativas y 24 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
El ataque armado registrado en el Campo Marte, ubicado en la zona 5, dejó dos fallecidos, entre ellos el reconocido abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue baleado mientras jugaba fútbol en un complejo deportivo. La cobertura periodística detalla que sicarios se hicieron pasar por repartidores durante el ataque y señala que las detenciones efectuadas tras el crimen involucran a personas sin historial criminal, lo que ha generado cuestionamientos y dudas por parte de abogados defensores sobre las capturas de los hermanos Choc y las incongruencias percibidas en el proceso.
Varios medios internacionales y locales destacan que Solórzano Foppa era conocido por denunciar nexos de políticos con pandillas, corrupción, la ejecución de campesinos y por haber dirigido la Superintendencia de Administración Tributaria, además de investigar el caso La Línea. Ante estos hechos, el presidente Bernardo Arévalo urgió a dar con los autores materiales e intelectuales del crimen, mientras que el CACIF pidió esclarecer el caso con prontitud y los escoltas que acompañaban al exfuncionario rindieron declaraciones sobre lo ocurrido en el lugar.
Los reportes actuales aún no especifican la totalidad de los detalles sobre la identidad de todos los responsables detrás del atentado, por lo que las investigaciones de Gobernación y las nuevas evidencias continúan en desarrollo para esclarecer el móvil definitivo del ataque.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (24)
- Ataque armado deja dos fallecidos en el Campo Marte, zona 5 Soy502 · hace 17 h
- Asesinan en Guatemala a exfiscal que denunció nexos de políticos con pandillas DW.com · hace 17 h
- Matan a exfiscal anticorrupción de Guatemala en una cancha de fútbol El Nuevo Día · hace 17 h
- Esto dijeron los escoltas que acompañaban a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte cuando fue atacado La Hora · hace 17 h
- "Hay Muchas Incongruencias": Abogado Cuestiona Captura De Hermanos Choc La Red 106.1 FM · hace 17 h
- Asesinato de Francisco Solórzano Foppa: los nuevos indicios del caso revelados por Gobernación Prensa Libre · hace 17 h
- Asesinan en Guatemala a exfiscal que denunció nexos de políticos con pandillas DW.com · hace 17 h
- Justicia necesitamos La Hora · hace 17 h
- Asesinan en Guatemala a exfiscal y abogado que denunciaba corrupción AP News · hace 17 h
- Asesinato de destacado exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano sacude a Guatemala France 24 · hace 17 h
- CACIF Pide Esclarecer "con Prontitud" Los Asesinatos En Campo Marte La Red 106.1 FM · hace 17 h
- Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte Emisoras Unidas · hace 17 h
- ¿Qué publicaba Juan Francisco Solórzano Foppa? sus videos y denuncias Prensa Libre · hace 17 h
- Mataron a tiros al ex fiscal de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa; denunció corrupción y ejecución de campesinos La Jornada · hace 17 h
- Sicarios Se Hicieron Pasar Por Repartidores En El Campo Marte La Red 106.1 FM · hace 17 h
- Detenidos por crimen de Solórzano Foppa no tienen historial criminal Soy502 · hace 17 h
- Juan Francisco Sandoval publica última foto con Foppa y su historia que inició hace 24 años Emisoras Unidas · hace 17 h
- Bernardo Arévalo urge dar con autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa La Hora · hace 17 h
- Reportan muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de SAT y exfiscal del MP Prensa Libre · hace 17 h
- Reportan capturas tras ataque armado contra Solórzano Foppa Soy502 · hace 17 h
- Muere en incidente armado en canchas del Campo Marte el abogado Solórzano Foppa La Hora · hace 17 h
- Juan Francisco Solórzano Foppa: de investigar el caso La Línea y dirigir la SAT a su último análisis sobre la matanza en Huité Prensa Libre · hace 17 h
- Asesinan en Guatemala a polémico exfiscal y abogado que denunciaba corrupción Los Angeles Times · hace 17 h
- Matan a reconocido exfiscal mientras jugaba fútbol en complejo deportivo Primera Hora · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Juan Francisco Solórzano Foppa?
Era un abogado, exfiscal anticorrupción y exjefe de la SAT en Guatemala que denunciaba públicamente la corrupción y nexos políticos.
¿Dónde ocurrió el ataque armado?
El crimen tuvo lugar en el Campo Marte, situado en la zona 5, específicamente en una cancha de fútbol de un complejo deportivo.
¿Qué autoridades se han pronunciado sobre el caso?
El presidente Bernardo Arévalo exigió dar con los autores materiales e intelectuales, y el Ministerio de Gobernación reveló nuevos indicios del caso.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Tabla posiciones Concacaf Nations League: Honduras eliminada y Guatemala clasifica a cuartos
Guatemala clasifica a cuartos de final y Honduras queda eliminada en la Concacaf Nations League.
Capturan en México al “Smoking” y al “Liro Spyder”, fugados de la cárcel Fraijanes 2
Dos reos fugados de una prisión guatemalteca y con ficha roja de Interpol fueron recapturados en México.
Luis Fernando Tena confirma dudas y bajas para el partido ante Surinam por la clasificación
Guatemala avanza a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencer agónicamente a Surinam.
Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia
Guatemala logra la primera reproducción en cautiverio de machorras o pejelagartos tras siete años de intentos.
“Nadie es indispensable”: Luis Fernando Tena anticipa posibles cambios ante El Salvador
Guatemala goleó 6-0 a El Salvador en la Concacaf Nations League con un triplete de Fajardo.
Jamaica vs Guatemala EN VIVO. Horario y dónde ver Concacaf Nations League 2026 HOY
Jamaica logró un empate de último minuto ante Guatemala en el marco de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.