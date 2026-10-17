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Matan a reconocido exfiscal mientras jugaba fútbol en complejo deportivo

El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala genera conmoción internacional y múltiples reacciones oficiales.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · Enfriándose
  • Clave informativa: Matan a reconocido exfiscal mientras jugaba fútbol en complejo deportivo
  • Punto central: El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala genera conmoción internacional y múltiples reacciones oficiales.
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El resumen

El ataque armado registrado en el Campo Marte, ubicado en la zona 5, dejó dos fallecidos, entre ellos el reconocido abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue baleado mientras jugaba fútbol en un complejo deportivo. La cobertura periodística detalla que sicarios se hicieron pasar por repartidores durante el ataque y señala que las detenciones efectuadas tras el crimen involucran a personas sin historial criminal, lo que ha generado cuestionamientos y dudas por parte de abogados defensores sobre las capturas de los hermanos Choc y las incongruencias percibidas en el proceso.

Varios medios internacionales y locales destacan que Solórzano Foppa era conocido por denunciar nexos de políticos con pandillas, corrupción, la ejecución de campesinos y por haber dirigido la Superintendencia de Administración Tributaria, además de investigar el caso La Línea. Ante estos hechos, el presidente Bernardo Arévalo urgió a dar con los autores materiales e intelectuales del crimen, mientras que el CACIF pidió esclarecer el caso con prontitud y los escoltas que acompañaban al exfuncionario rindieron declaraciones sobre lo ocurrido en el lugar.

Los reportes actuales aún no especifican la totalidad de los detalles sobre la identidad de todos los responsables detrás del atentado, por lo que las investigaciones de Gobernación y las nuevas evidencias continúan en desarrollo para esclarecer el móvil definitivo del ataque.

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Cobertura (24)

Respuestas rápidas

¿Quién era Juan Francisco Solórzano Foppa?

Era un abogado, exfiscal anticorrupción y exjefe de la SAT en Guatemala que denunciaba públicamente la corrupción y nexos políticos.

¿Dónde ocurrió el ataque armado?

El crimen tuvo lugar en el Campo Marte, situado en la zona 5, específicamente en una cancha de fútbol de un complejo deportivo.

¿Qué autoridades se han pronunciado sobre el caso?

El presidente Bernardo Arévalo exigió dar con los autores materiales e intelectuales, y el Ministerio de Gobernación reveló nuevos indicios del caso.

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