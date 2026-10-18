El primer ministro de Canadá reportó un “grave” incendio en la base militar de Wainwright que causó muertos y heridos

Una explosión y un incendio mortal se desataron en la base militar de Wainwright, ubicada en la provincia de Alberta, Canadá. El incidente dejó un saldo de varios muertos y heridos, de acuerdo con los reportes oficiales emitidos durante la jornada.

El primer ministro de Canadá y el ministro de Defensa informaron públicamente sobre la gravedad de la situación en la instalación militar. Diversos medios internacionales y regionales, incluyendo Yahoo, Univision, CNN en Español, Telemundo e Infobae, han dado cobertura a este trágico suceso ocurrido en territorio canadiense.

La cobertura actual no especifica el número exacto de víctimas ni las causas precisas del incidente en la base militar de Wainwright. Las autoridades continuarán informando sobre las consecuencias de este grave hecho en Alberta a medida que avancen las investigaciones oficiales.