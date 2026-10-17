Pelea entre hermanos termina a sillazos
Una disputa familiar en Cayey dejó a una mujer con seis puntos de sutura tras recibir un golpe en la cabeza con una silla plástica.
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El resumen
Una pelea entre hermanos en Cayey escaló hasta la violencia física cuando un hombre agredió a su hermana con una silla plástica en la cabeza. La agresión familiar dejó a la mujer lesionada, requiriendo atención médica que resultó en seis puntos de sutura.
El incidente se desató en medio de una discusión familiar, según detallan medios como El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y Primera Hora. Los reportes coinciden en que el altercado ocurrió en el municipio de Cayey, donde la mujer recibió el impacto del objeto plástico.
Las autoridades y los medios locales informan sobre los hechos básicos de la disputa, mientras que los detalles adicionales sobre posibles procesos legales o el estado de salud posterior no han sido especificados en la cobertura actual.
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Cobertura (5)
- Agrede a su hermana con una silla plástica en la cabeza en medio de una disputa familiar en Cayey El Nuevo Día · hace 2 h
- Mujer recibe sillazo en pelea con su hermano en Cayey Metro Puerto Rico · hace 2 h
- Agresión familiar en Cayey deja a una mujer con seis puntos de sutura Periódico La Perla · hace 2 h
- Hombre le habría dado sillazo a su hermana tras discusión en Cayey Telemundo Puerto Rico · hace 2 h
- Pelea entre hermanos termina a sillazos Primera Hora · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrió la pelea entre hermanos?
El incidente tuvo lugar en Cayey.
¿Qué lesión sufrió la mujer involucrada?
Recibió un golpe en la cabeza con una silla plástica que le dejó seis puntos de sutura.
¿Qué medios informaron sobre el suceso?
La cobertura incluye a El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y Primera Hora.
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