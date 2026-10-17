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Pelea entre hermanos termina a sillazos

Una disputa familiar en Cayey dejó a una mujer con seis puntos de sutura tras recibir un golpe en la cabeza con una silla plástica.

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  • Punto central: Una disputa familiar en Cayey dejó a una mujer con seis puntos de sutura tras recibir un golpe en la cabeza con una silla plástica.
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El resumen

Una pelea entre hermanos en Cayey escaló hasta la violencia física cuando un hombre agredió a su hermana con una silla plástica en la cabeza. La agresión familiar dejó a la mujer lesionada, requiriendo atención médica que resultó en seis puntos de sutura.

El incidente se desató en medio de una discusión familiar, según detallan medios como El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y Primera Hora. Los reportes coinciden en que el altercado ocurrió en el municipio de Cayey, donde la mujer recibió el impacto del objeto plástico.

Las autoridades y los medios locales informan sobre los hechos básicos de la disputa, mientras que los detalles adicionales sobre posibles procesos legales o el estado de salud posterior no han sido especificados en la cobertura actual.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 31 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Dónde ocurrió la pelea entre hermanos?

El incidente tuvo lugar en Cayey.

¿Qué lesión sufrió la mujer involucrada?

Recibió un golpe en la cabeza con una silla plástica que le dejó seis puntos de sutura.

¿Qué medios informaron sobre el suceso?

La cobertura incluye a El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y Primera Hora.

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Cayey Puerto Rico Violencia domestica Agresion

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