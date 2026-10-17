Pelea entre hermanos termina a sillazos

Una pelea entre hermanos en Cayey escaló hasta la violencia física cuando un hombre agredió a su hermana con una silla plástica en la cabeza. La agresión familiar dejó a la mujer lesionada, requiriendo atención médica que resultó en seis puntos de sutura.

El incidente se desató en medio de una discusión familiar, según detallan medios como El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, Periódico La Perla, Telemundo Puerto Rico y Primera Hora. Los reportes coinciden en que el altercado ocurrió en el municipio de Cayey, donde la mujer recibió el impacto del objeto plástico.

Las autoridades y los medios locales informan sobre los hechos básicos de la disputa, mientras que los detalles adicionales sobre posibles procesos legales o el estado de salud posterior no han sido especificados en la cobertura actual.