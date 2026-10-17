Así estarían construyendo su imperio en Europa el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc: SEMANA revela informe secreto

Organizaciones criminales de América Latina extienden sus operaciones a múltiples países europeos según recientes informes de inteligencia.

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La expansión de grupos como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación genera nuevos desafíos de seguridad transnacional, según detallan medios como Quadratín Michoacán, Diario CAMBIO 22, Aristegui Noticias, Pulzo y Revista Semana. La cobertura no especifica las rutas exactas ni los volúmenes financieros de estas operaciones, por lo que las investigaciones futuras determinarán el alcance real de este imperio criminal en territorio europeo.

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🇪🇸 Espanol 17 oct, 11:09 UTC 🇧🇷 Portugues 17 oct, 07:00 UTC · G1

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