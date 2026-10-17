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Así estarían construyendo su imperio en Europa el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc: SEMANA revela informe secreto

Organizaciones criminales de América Latina extienden sus operaciones a múltiples países europeos según recientes informes de inteligencia.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Así estarían construyendo su imperio en Europa el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc: SEMANA revela informe secreto
  • Punto central: Organizaciones criminales de América Latina extienden sus operaciones a múltiples países europeos según recientes informes de inteligencia.
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El resumen

La expansión de grupos como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación genera nuevos desafíos de seguridad transnacional, según detallan medios como Quadratín Michoacán, Diario CAMBIO 22, Aristegui Noticias, Pulzo y Revista Semana. La cobertura no especifica las rutas exactas ni los volúmenes financieros de estas operaciones, por lo que las investigaciones futuras determinarán el alcance real de este imperio criminal en territorio europeo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 h.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues4.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 17 oct, 11:09 UTC
🇧🇷 Portugues 17 oct, 07:00 UTC · G1

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué grupos operan en Europa?

Los informes mencionan al Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿En cuántos países operan?

Las publicaciones señalan que las organizaciones están activas en al menos 12 y hasta 16 países europeos.

¿Qué medios revelaron la información?

La noticia es cubierta por fuentes como Revista Semana, The Guardian, Aristegui Noticias y Diario CAMBIO 22.

Velocidad

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