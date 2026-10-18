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El Ejecutivo de Ayuso defiende la normalidad en los conciertos de Shakira, tras la polémica por la movilidad

Más de 225.000 personas utilizaron el transporte público para asistir a los conciertos de Shakira en Madrid.

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  • Clave informativa: El Ejecutivo de Ayuso defiende la normalidad en los conciertos de Shakira, tras la polémica por la movilidad
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El resumen

Más de 225.000 personas usaron el transporte público para llegar a los 13 conciertos de Shakira, según los datos difundidos. La cobertura detalla que la construcción, el desmontaje, el equipo técnico, la logística, los servicios para el público y el caché de la artista forman parte del cálculo general.

Tras la polémica generada por la movilidad durante las actuaciones, el Ejecutivo de Ayuso ha defendido la normalidad en los eventos. Por su parte, el alcalde Char señaló que Barranquilla fue gran protagonista con su talento y Carnaval en el cierre de la gira en Madrid.

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Respuestas rápidas

¿Cuántas personas usaron el transporte público?

Más de 225.000 personas utilizaron el transporte público para llegar a los conciertos.

¿Cuál fue la postura del Ejecutivo de Ayuso?

Defendió la normalidad en los conciertos tras la polémica por la movilidad.

¿Qué destacó el alcalde Char?

Señaló a Barranquilla como gran protagonista con su talento y Carnaval en el cierre de la gira en Madrid.

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