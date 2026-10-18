Nueva baja en Noticias Caracol: querida periodista le dice adiós al canal tras más de cinco años

Una conocida comunicadora anunció su salida oficial de Noticias Caracol después de haber estado en el medio durante más de cinco años. La noticia se dio a conocer a través de anuncios públicos donde la periodista expresó su agradecimiento y dejó mensajes emotivos como "Siempre en mi corazón" y "Fue un honor", según detallan medios como Pulzo, Caracol TV y El Espectador.

La cobertura destaca que esta baja representa la pérdida de otra de las caras visibles del noticiero, un aspecto que Publimetro Colombia y Revista Semana han resaltado en sus publicaciones. A pesar de las múltiples reacciones generadas por la partida, los reportes no detallan las razones específicas ni los motivos que llevaron a esta decisión, dejando abierta la interrogante sobre las causas exactas de su salida.

En el estado actual de la situación, los medios involucrados no han proporcionado información adicional sobre los próximos proyectos profesionales de la periodista ni sobre quién asumirá su rol dentro del canal. La cobertura se limita a registrar el anuncio de despedida y el tiempo que duró su vinculación laboral con la empresa informativa.