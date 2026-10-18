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Lo que se espera en el show de Victoria's Secret este domingo

El desfile de Victoria's Secret acapara la atención global en Los Ángeles con cuatro estaciones y figuras destacadas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En aumento
  • Clave informativa: Lo que se espera en el show de Victoria's Secret este domingo
  • Punto central: El desfile de Victoria's Secret acapara la atención global en Los Ángeles con cuatro estaciones y figuras destacadas.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 15 calculada a partir de 14 fuentes informativas y 16 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
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Respuestas rápidas

¿Quiénes destacaron en el desfile de Victoria's Secret?

Kylie Jenner y la modelo colombiana Honey Ordoñez figuraron entre las participantes destacadas según la cobertura.

¿Cuál fue la temática del evento?

El desfile recorrió las cuatro estaciones del año en una pasarela realizada en Los Ángeles.

¿Qué se dice sobre Honey Ordoñez?

Los reportes señalan que es una modelo de raíces sanandresanas que participa como la segunda colombiana en la historia del desfile.

El resumen

Los espectadores experimentan la repercusión del evento de moda mientras las redes sociales se inundan de comentarios, reacciones y memes sobre la pasarela. El acontecimiento se produce tras la realización del esperado desfile en Los Ángeles, donde la marca estructuró su temática en torno a las cuatro estaciones del año.

Medios internacionales detallan la participación de diversas celebridades y modelos en la pasarela, destacando la presencia de Kylie Jenner con un sujetador de diamantes y la participación de la colombiana Honey Ordoñez como la segunda modelo de su país en el evento. La cobertura mediática y de plataformas digitales también registra menciones sobre los artistas confirmados y los detalles de las modelos que forman parte del desfile.

La información disponible no especifica los detalles adicionales sobre los contratos de las figuras participantes ni los próximos eventos oficiales de la marca.

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