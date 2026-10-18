Los disturbios, que también están vinculados en la cobertura a un proyecto relacionado con Kushner, han provocado el arresto de cientos de personas. La escalada de tensión ha generado reacciones institucionales y sociales de gran calado.

Por otro lado, la cobertura registra un llamamiento de los líderes religiosos tras reunirse con el presidente Begaj, instando a que la voz de los ciudadanos sea escuchada y priorizando el diálogo frente al conflicto. Diversos medios internacionales y regionales, entre los que figuran AP News, RFI, Infobae, KoSSev y KOHA.net, documentan cómo la situación ha trascendido las fronteras nacionales.

En este contexto, la Comisión Europea ya ha reaccionado ante las movilizaciones en el país balcánico, según señalan los reportes recientes. Los siguientes acontecimientos dependerán de la evolución de las negociaciones europeas y de si las partes enfrentadas deciden acatar los llamamientos al diálogo formulados por las autoridades religiosas y el presidente.