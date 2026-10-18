El primer ministro de Albania rechazó dimitir en el sexto día de violentas protestas: “Está en juego la negociación con la UE”
El primer ministro de Albania se niega a dimitir ante unas violentas protestas que alcanzan su sexto día.
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El resumen
Los disturbios, que también están vinculados en la cobertura a un proyecto relacionado con Kushner, han provocado el arresto de cientos de personas. La escalada de tensión ha generado reacciones institucionales y sociales de gran calado.
Por otro lado, la cobertura registra un llamamiento de los líderes religiosos tras reunirse con el presidente Begaj, instando a que la voz de los ciudadanos sea escuchada y priorizando el diálogo frente al conflicto. Diversos medios internacionales y regionales, entre los que figuran AP News, RFI, Infobae, KoSSev y KOHA.net, documentan cómo la situación ha trascendido las fronteras nacionales.
En este contexto, la Comisión Europea ya ha reaccionado ante las movilizaciones en el país balcánico, según señalan los reportes recientes. Los siguientes acontecimientos dependerán de la evolución de las negociaciones europeas y de si las partes enfrentadas deciden acatar los llamamientos al diálogo formulados por las autoridades religiosas y el presidente.
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Cobertura (13)
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- Tres personas resultaron heridas en una protesta en Albania, entre ellas un joven de 15 años KOHA.net · hace 6 h
- Apeli i krerëve fetarë pas takimit me presidentin Begaj: Qytetarët të dëgjohen, palët të zgjedhin dialogun mbi konfliktin Reporteri · hace 6 h
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- Primer ministro de Albania se niega a dimitir y las protestas entran en su sexto día RFI · hace 6 h
- Tercer día de choques en Albania mientras crecen las protestas por proyecto ligado a Kushner New Haven Register · hace 6 h
- Disturbios entran en su 5to día al escalar protestas antigubernamentales en Albania San Antonio Express-News · hace 6 h
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Respuestas rápidas
¿Cuántos días de protestas se registran en Albania?
Las coberturas sitúan los disturbios entre su quinto y sexto día de duración.
¿Cuál ha sido la postura del primer ministro de Albania?
El primer ministro se ha negado a dimitir, argumentando que las negociaciones con la Unión Europea están en juego.
¿Qué organismos o figuras se han pronunciado sobre la crisis?
La Comisión Europea ha reaccionado a las protestas y los líderes religiosos mantuvieron un encuentro con el presidente Begaj para pedir diálogo.
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