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Ucrania lanzó contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones: golpeó dos terminales petroleras y un centro logístico

1.000 drones ucranianos impactan San Petersburgo en una de las mayores ofensivas contra territorio ruso.

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El resumen

Más de 1.000 drones fueron lanzados por Ucrania contra Rusia en una ofensiva de gran intensidad que tuvo como principal blanco la ciudad de San Petersburgo, marcando uno de los mayores ataques aéreos de la guerra. La operación militar alcanzó de forma directa dos terminales petroleras, provocando incendios visibles en las instalaciones, además de impactar un centro de datos y un centro logístico en la región rusa.

La ofensiva ocurre mientras la cobertura de medios como CNN en Español destaca un desafío directo a Trump por parte de Kiev, combinando la acción militar a gran escala con un contexto político tenso. Los reportes internacionales señalan la magnitud inusual del despliegue de aparatos no tripulados por parte del ejército ucraniano hacia objetivos estratégicos rusos.

Los detalles sobre la totalidad de los daños materiales y las posibles consecuencias de estos ataques sobre la infraestructura crítica todavía no han sido especificados por completo en los reportes disponibles.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué objetivo principal tuvo el ataque de Ucrania?

El ataque estuvo dirigido contra San Petersburgo, donde se golpearon dos terminales petroleras, un centro de datos y un centro logístico.

¿Cuántos drones participaron en la ofensiva?

La cobertura señala que Kiev lanzó más de 1.000 drones hacia Rusia en este episodio.

¿Qué medios informaron sobre el suceso?

Entre los medios que cubrieron la noticia figuran El Mundo, EL PAÍS, CNN en Español, San Antonio Express-News e Infobae.

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