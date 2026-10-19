Captaron a agente de la CIA con arma en la AEI

La cobertura registra visitas de ciudadanos estadounidenses a instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua que se habrían venido registrando desde octubre de 2025. Los reportes indican que en las oficinas se comentaba sobre la presencia de extranjeros a quienes se les refería como gringos.

Posteriormente, la FGE comenzó a rastrear estas visitas en el estado, mientras que testimonios de un Ministerio Público señalan que extranjeros ingresaron a la oficina de una funcionaria identificada como Zuany y que presuntamente se les habrían entregado armas. Actualmente, los medios locales documentan el caso tras difundirse que un agente de la CIA fue captado con un arma en la Agencia Estatal de Investigación (AEI), un hecho que continúa bajo el seguimiento de los portales informativos.