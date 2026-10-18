Trágica estampida durante una celebración religiosa hindú en India: al menos 19 muertos y 25 heridos
Una masiva avalancha humana durante la festividad religiosa de Durga Puja en India deja decenas de víctimas fatales.
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El resumen
Las celebraciones religiosas en India se han visto ensombrecidas por una serie de trágicos incidentes que involucran estampidas humanas y atropellos masivos en zonas de alta concentración de fieles. Los reportes iniciales provenientes de medios como El Mundo, La Tercera, Infobae y Houston Chronicle sitúan la cifra de fallecidos en 19 personas debido a la estampida durante el festival Durga Puja en Calcuta, en el este del país.
Paralelamente, agencias como Europa Press y Demócrata informan sobre otros 15 feligreses muertos al ser atropellados por un camión a las afueras de un templo en Madhya Pradesh, lo que eleva el impacto de la tragedia en diferentes puntos del territorio. La cobertura periodística también detalla que la cifra de heridos asciende al menos a 25 según Infobae, mientras que El Correo Gallego menciona 35 lesionados en el contexto de estas concurridas festividades hindúes.
Como consecuencia directa de los hechos ocurridos durante la avalancha humana, Notimérica señala que siete personas han sido detenidas por las autoridades locales. Los detalles sobre la evolución del estado de salud de los heridos y las medidas adicionales que implementarán los organizadores no han sido especificados por los reportes actuales.
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Cobertura (13)
- Un camión sin control mata a 13 personas tras arrollarlas durante un festival hindú en India Yahoo · hace 16 h
- Se produjo una estampida durante el festival Durga Puja en India, con al menos 10 muertos. Vietnam.vn · hace 16 h
- La fe multitudinaria que desborda (y mata) en India: una estampida durante un festival hindú en Calcuta deja al menos 19 muertos El Mundo · hace 16 h
- Al menos 15 fieles fallecen atropellados por un camión junto a un templo en Madhya Pradesh Demócrata · hace 16 h
- India: al menos 18 muertos deja avalancha humana durante una celebración religiosa en Calcuta La Tercera · hace 16 h
- Mueren al menos 15 feligreses atropellados por un camión a las afueras de un templo en Madhya Pradesh (India) Europa Press · hace 16 h
- 19 muertos en una estampida en un popular festival hindú en el este de India Houston Chronicle · hace 16 h
- Multitudinaria convocatoria: al menos 17 personas murieron en una estampida durante una celebración religiosa en India La Nación · hace 16 h
- Al menos 35 heridos en una estampida durante una multitudinaria fiesta hindú en la India El Correo Gallego · hace 16 h
- India.- Detenidas siete personas en India por la avalancha humana que ha causado 19 muertos durante las festividades Notimérica · hace 16 h
- Al menos 17 muertos en una estampida durante celebración religiosa hindú en India Yahoo · hace 16 h
- 19 muertos en una estampida en un popular festival hindú en el este de India San Antonio Express-News · hace 16 h
- Trágica estampida durante una celebración religiosa hindú en India: al menos 19 muertos y 25 heridos Infobae · hace 16 h
Respuestas rápidas
¿Qué provocó las muertes en India?
Los hechos principales se debieron a una estampida humana durante el festival Durga Puja en Calcuta y a un atropello masivo de fieles por un camión en Madhya Pradesh.
¿Cuántas personas fallecieron según los informes?
Las cifras varían según los reportes debido a la simultaneidad de los incidentes, registrándose 19 muertos en la estampida de Calcuta y 15 fallecidos por el atropello en Madhya Pradesh.
¿Hay personas detenidas por estos sucesos?
Sí, la cobertura indica que siete personas fueron detenidas en relación con la avalancha humana que causó las muertes durante las festividades.
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