EN VIVO: Real Madrid confirma su 11 titular para enfrentar al Sevilla en LaLiga

El encuentro de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Sevilla genera expectativa por la confirmación oficial de las formaciones en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto local busca prolongar su racha de victorias. Diversos medios deportivos como ESPN Deportes, MARCA, Diario AS, Sports Illustrated y Yahoo informan sobre una revolución táctica en el once inicial.

La cobertura destaca la ausencia de Vinícius Jr., el regreso de Éder Militão a una convocatoria medio año después, y modificaciones notables en el esquema con Valverde como lateral, Diomande en lugar de Vinícius, Endrick como titular y en la banda derecha, además de la inclusión de Güler en el mediocampo, bajo la dirección mencionada por la prensa como la meritocracia de Mourinho. La situación actual se mantiene en desarrollo con las transmisiones en directo y la cobertura minuto a minuto de la última hora del partido de LaLiga, quedando pendientes los resultados finales del encuentro sobre el terreno de juego.