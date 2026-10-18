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EN VIVO: Real Madrid confirma su 11 titular para enfrentar al Sevilla en LaLiga

El Real Madrid confirma su alineación titular para enfrentar al Sevilla en LaLiga con sorpresas en el Bernabéu.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: EN VIVO: Real Madrid confirma su 11 titular para enfrentar al Sevilla en LaLiga
  • Punto central: El Real Madrid confirma su alineación titular para enfrentar al Sevilla en LaLiga con sorpresas en el Bernabéu.
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Cobertura (9)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances51 minutos antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 18 oct, 19:09 UTC
🇫🇷 Frances 18 oct, 18:18 UTC · L'Équipe

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El encuentro de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Sevilla genera expectativa por la confirmación oficial de las formaciones en el estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto local busca prolongar su racha de victorias. Diversos medios deportivos como ESPN Deportes, MARCA, Diario AS, Sports Illustrated y Yahoo informan sobre una revolución táctica en el once inicial.

La cobertura destaca la ausencia de Vinícius Jr., el regreso de Éder Militão a una convocatoria medio año después, y modificaciones notables en el esquema con Valverde como lateral, Diomande en lugar de Vinícius, Endrick como titular y en la banda derecha, además de la inclusión de Güler en el mediocampo, bajo la dirección mencionada por la prensa como la meritocracia de Mourinho. La situación actual se mantiene en desarrollo con las transmisiones en directo y la cobertura minuto a minuto de la última hora del partido de LaLiga, quedando pendientes los resultados finales del encuentro sobre el terreno de juego.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 min.

Respuestas rápidas

¿Quiénes conforman la alineación del Real Madrid ante el Sevilla?

La cobertura confirma a Valverde como lateral, Diomande por Vinícius, Endrick como titular y la presencia de Güler en el mediocampo.

¿Por qué no juega Vinícius Jr. contra el Sevilla?

Los titulares señalan su ausencia en el once inicial y la entrada de Diomande en su lugar, sin detallar motivos adicionales en los reportes.

¿Qué novedades presenta la convocatoria del Real Madrid?

El regreso de Éder Militão a una convocatoria medio año después de su baja.

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