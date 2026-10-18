Gersson Rosas, de triunfar en la NBA al proyecto del Inter Bogotá: ‘El propósito no es ganar una vez y desaparecer’

El club Internacional de Bogotá anunció la incorporación de un nuevo inversionista y socio con trayectoria en la NBA, específicamente con los New York Knicks, en un movimiento que ha generado atención en el ámbito deportivo nacional. La llegada de este nuevo socio, identificado en la cobertura como Gersson Rosas, se da a conocer en un momento en que el proyecto directivo busca consolidarse en el fútbol colombiano.

Según declaraciones atribuidas al propio Rosas y difundidas por medios como El Tiempo y LaRepublica.co, el propósito central del proyecto no es ganar una vez y desaparecer, destacando además la necesidad de desarrollar el talento en edades tempranas dentro del fútbol colombiano. La vinculación de Rosas amplía la lista de propietarios del equipo bogotano, sumándose a figuras previamente asociadas a la institución.

Medios como Pulzo, Infobae, LaRepublica.co, Noticias Caracol y El Tiempo han dado cobertura al anuncio, destacando tanto el perfil internacional del nuevo inversionista como las declaraciones sobre la visión a largo plazo del club. La cobertura no especifica los detalles financieros de la operación ni los plazos exactos para la puesta en marcha de los objetivos planteados.