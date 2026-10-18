Mbappé se luce con doblete en la goleada del Real Madrid ante Sevilla
Mbappé destaca con un doblete y encabeza la contundente victoria del Real Madrid frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.
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Cobertura (6)
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- Güler despeja el camino del Madrid MARCA · hace 13 h
- Mbappé brilla en goleada 4-1 del Real Madrid ante el Sevilla San Antonio Express-News · hace 13 h
- Real Madrid vs Sevilla: las claves de la goleada en el Bernabéu ESPN Deportes · hace 14 h
- Real Madrid - Sevilla en directo | El Madrid golea al Sevilla en el primer partido sin Vinicius | Fútbol EL PAÍS · hace 14 h
- El Mourinho que reclama el Bernabéu MARCA · hace 14 h
El resumen
El encuentro futbolístico comenzó con la cobertura en directo y el análisis de las claves del partido por parte de EL PAÍS y ESPN Deportes en el estadio Santiago Bernabéu, marcando además el primer encuentro del equipo madridista sin la presencia de Vinicius. Posteriormente, la cobertura se amplió con reportes sobre el desarrollo del encuentro, destacando los medios internacionales y deportivos que informaron sobre la victoria por goleada de cuatro goles a uno.
Entre las actuaciones individuales reseñadas por MARCA y San Antonio Express-News, se resaltó tanto el doblete y protagonismo de Mbappé como la contribución de Güler para abrir el camino del triunfo madridista. En cuanto a las discrepancias y enfoques adicionales en la cobertura, mientras diversos medios se centraron estrictamente en el marcador y las actuaciones sobre el terreno de juego, MARCA incorporó menciones sobre las preferencias o reacciones de la afición en el Bernabéu respecto a la figura de Mourinho.
Actualmente, la información disponible se concentra en detallar cómo ver las transmisiones en televisión y streaming, así como en repasar los factores que definieron el marcador final de este compromiso liguero.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre el Real Madrid y el Sevilla?
El Real Madrid se impuso al Sevilla con una goleada de 4 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu.
¿Qué jugadores destacaron en la cobertura de la victoria madridista?
Los reportes señalaron de forma directa la actuación de Mbappé, quien marcó un doblete, y la participación de Güler en el desarrollo del encuentro.
¿Qué particularidad tuvo este encuentro según los medios?
La cobertura de EL PAÍS indicó que se trató del primer partido disputado por el Real Madrid sin la presencia de Vinicius.
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