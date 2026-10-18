Mbappé se luce con doblete en la goleada del Real Madrid ante Sevilla

El encuentro futbolístico comenzó con la cobertura en directo y el análisis de las claves del partido por parte de EL PAÍS y ESPN Deportes en el estadio Santiago Bernabéu, marcando además el primer encuentro del equipo madridista sin la presencia de Vinicius. Posteriormente, la cobertura se amplió con reportes sobre el desarrollo del encuentro, destacando los medios internacionales y deportivos que informaron sobre la victoria por goleada de cuatro goles a uno.

Entre las actuaciones individuales reseñadas por MARCA y San Antonio Express-News, se resaltó tanto el doblete y protagonismo de Mbappé como la contribución de Güler para abrir el camino del triunfo madridista. En cuanto a las discrepancias y enfoques adicionales en la cobertura, mientras diversos medios se centraron estrictamente en el marcador y las actuaciones sobre el terreno de juego, MARCA incorporó menciones sobre las preferencias o reacciones de la afición en el Bernabéu respecto a la figura de Mourinho.

Actualmente, la información disponible se concentra en detallar cómo ver las transmisiones en televisión y streaming, así como en repasar los factores que definieron el marcador final de este compromiso liguero.