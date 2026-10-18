Sebastian Fundora noquea a Hadribeaj en el último segundo
Sebastián Fundora defiende con éxito su título de boxeo tras un dramático nocaut en el último segundo frente a Ermal Hadribeaj en Las Vegas.
- Clave informativa: Sebastian Fundora noquea a Hadribeaj en el último segundo
- Punto central: Sebastián Fundora defiende con éxito su título de boxeo tras un dramático nocaut en el último segundo frente a Ermal Hadribeaj en Las Vegas.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Sebatian Fundora vs Ermal Hadribeaj: cuándo es, fecha, a qué hora es, canal, TV y dónde ver online boxeo DAZN · hace 6 h
- Cartelera de box hoy: Sebastián Fundora defiende título en Las Vegas 365Scores · hace 6 h
- Fundora busca unificar cetro superwelter, pero el invicto Hadribeaj se interpone New Haven Register · hace 6 h
- Fundora vence a Hadribeaj en el último segundo y mantiene vivas esperanzas de título indiscutido San Antonio Express-News · hace 6 h
- Sebastian Fundora noquea a Hadribeaj en el último segundo ESPN Deportes · hace 6 h
El resumen
La cobertura inicial detalló la previa del combate donde Sebastián Fundora buscaba unificar el cetro superwelter frente al invicto Ermal Hadribeaj en Las Vegas, según información de plataformas especializadas y medios deportivos como DAZN y 365Scores. Posteriormente, reportes de ESPN Deportes y San Antonio Express-News confirmaron el desenlace del combate, informando que Fundora logró vencer a Hadribeaj mediante un nocaut en el último segundo de la pelea.
Con este resultado, la cobertura actual destaca que Fundora mantiene vigentes sus aspiraciones y esperanzas de alcanzar el estatus de campeón indiscutido en su categoría.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quiénes fueron los protagonistas del combate?
Los boxeadores involucrados son Sebastián Fundora y Ermal Hadribeaj.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
El enfrentamiento se realizó en la ciudad de Las Vegas.
¿Cuál fue el resultado final de la pelea?
Sebastián Fundora noqueó a Ermal Hadribeaj en el último segundo para retener su título y mantener vivas sus esperanzas de unificación.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Fallece Wilfredo “Bazooka” Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño
El tricampeón mundial y leyenda del boxeo puertorriqueño Wilfredo “Bazooka” Gómez ha fallecido.
Sergio Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y conquista cetro AMB y CMB
Sergio Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y conquista los cetros de la AMB y el CMB.
La Selección Mexicana de Rafa Márquez no tiene punch; apenas dos goles en tres partidos
Con solo dos goles en tres encuentros, la Selección Mexicana bajo Rafa Márquez enfrenta un inicio crítico marcado por la falta de eficacia ofensiva.
Muere Jorge Kahwagi, boxeador y ex de famosas como Marlene Favela y Ana Bárbara
El fallecimiento del exboxeador, empresario y exdiputado mexicano Jorge Kahwagi a los 58 años genera cobertura en múltiples medios.
¿Qué pasó con Raoni Barcelos? Revelan su estado de salud tras el brutal nocaut de Raúl Rosas Jr.
El brutal nocaut propinado por Raúl Rosas Jr. a Raoni Barcelos desata interrogantes sobre la salud del brasileño en UFC.
Ryan García acepta el reto de Pitbull y propone fecha para la pelea
Ryan García acepta el reto de Pitbull Cruz y ya propone una fecha para la esperada pelea.