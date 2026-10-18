Sebastian Fundora noquea a Hadribeaj en el último segundo

La cobertura inicial detalló la previa del combate donde Sebastián Fundora buscaba unificar el cetro superwelter frente al invicto Ermal Hadribeaj en Las Vegas, según información de plataformas especializadas y medios deportivos como DAZN y 365Scores. Posteriormente, reportes de ESPN Deportes y San Antonio Express-News confirmaron el desenlace del combate, informando que Fundora logró vencer a Hadribeaj mediante un nocaut en el último segundo de la pelea.

Con este resultado, la cobertura actual destaca que Fundora mantiene vigentes sus aspiraciones y esperanzas de alcanzar el estatus de campeón indiscutido en su categoría.