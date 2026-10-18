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Sebastian Fundora noquea a Hadribeaj en el último segundo

Sebastián Fundora defiende con éxito su título de boxeo tras un dramático nocaut en el último segundo frente a Ermal Hadribeaj en Las Vegas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Sebastian Fundora noquea a Hadribeaj en el último segundo
  • Punto central: Sebastián Fundora defiende con éxito su título de boxeo tras un dramático nocaut en el último segundo frente a Ermal Hadribeaj en Las Vegas.
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Cobertura (5)

El resumen

La cobertura inicial detalló la previa del combate donde Sebastián Fundora buscaba unificar el cetro superwelter frente al invicto Ermal Hadribeaj en Las Vegas, según información de plataformas especializadas y medios deportivos como DAZN y 365Scores. Posteriormente, reportes de ESPN Deportes y San Antonio Express-News confirmaron el desenlace del combate, informando que Fundora logró vencer a Hadribeaj mediante un nocaut en el último segundo de la pelea.

Con este resultado, la cobertura actual destaca que Fundora mantiene vigentes sus aspiraciones y esperanzas de alcanzar el estatus de campeón indiscutido en su categoría.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes fueron los protagonistas del combate?

Los boxeadores involucrados son Sebastián Fundora y Ermal Hadribeaj.

¿Dónde se llevó a cabo el evento?

El enfrentamiento se realizó en la ciudad de Las Vegas.

¿Cuál fue el resultado final de la pelea?

Sebastián Fundora noqueó a Ermal Hadribeaj en el último segundo para retener su título y mantener vivas sus esperanzas de unificación.

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