Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”
Cindy Crawford y Kaia Gerber despiden a Presley Gerber a un mes de su muerte con emotivos mensajes.
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El resumen
A casi un mes de la repentina muerte de Presley Gerber, la supermodelo Cindy Crawford ha roto el silencio públicamente. La cobertura de diversos medios internacionales, incluidos Excélsior, Univision, CNN en Español, BBC e Infobae, detalla los mensajes compartidos por la familia para despedir a Presley.
Las publicaciones emitidas por Cindy Crawford y Kaia Gerber reflejan un profundo dolor ante el fallecimiento. Declaraciones como "estamos desconsolados" y "estoy más que destrozada" marcan el tono de las reacciones familiares difundidas en las últimas horas, a un mes de cumplirse el deceso.
La información disponible se limita a los homenajes y mensajes póstumos compartidos por sus allegados. La cobertura no detalla las causas ni los acontecimientos futuros relacionados con el caso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 21 min.
Cobertura (5)
- Cindy Crawford y Kaia Gerber despiden a Presley Gerber con dolorosos mensajes a un mes de su muerte Excélsior · hace 10 h
- Cindy Crawford rompe el silencio sobre la repentina muerte de su hijo: "Estamos desconsolados" Univision · hace 10 h
- Cindy Crawford rinde emotivo homenaje a su hijo Presley Gerber tras casi un mes de su muerte CNN en Español · hace 10 h
- Cindy Crawford habla por primera vez tras la muerte de su hijo Presley: "Estoy más que destrozada" BBC · hace 10 h
- Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos” Infobae · hace 10 h
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