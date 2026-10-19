Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

A casi un mes de la repentina muerte de Presley Gerber, la supermodelo Cindy Crawford ha roto el silencio públicamente. La cobertura de diversos medios internacionales, incluidos Excélsior, Univision, CNN en Español, BBC e Infobae, detalla los mensajes compartidos por la familia para despedir a Presley.

Las publicaciones emitidas por Cindy Crawford y Kaia Gerber reflejan un profundo dolor ante el fallecimiento. Declaraciones como "estamos desconsolados" y "estoy más que destrozada" marcan el tono de las reacciones familiares difundidas en las últimas horas, a un mes de cumplirse el deceso.

La información disponible se limita a los homenajes y mensajes póstumos compartidos por sus allegados. La cobertura no detalla las causas ni los acontecimientos futuros relacionados con el caso.