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'Vasco' Aguirre suma a infame récord de Valencia en Mestalla

El Valencia CF registra su peor arranque goleador en Mestalla en décadas, marcando un récord histórico negativo.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: 'Vasco' Aguirre suma a infame récord de Valencia en Mestalla
  • Punto central: El Valencia CF registra su peor arranque goleador en Mestalla en décadas, marcando un récord histórico negativo.
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El resumen

El Valencia CF atraviesa una sequía goleadora histórica en Mestalla tras sumar apenas dos goles en cinco partidos, alcanzando un registro negativo no visto en 56 años, desde 1969. Esta situación sitúa al equipo con uno de los peores ataques de Europa según el análisis de diversos medios y sitúa al conjunto ante una crisis de dimensión internacional en su temporada de despedida del estadio.

La cobertura de medios como Superdeporte, COPE, Plaza Deportiva, Levante-EMV, Las Provincias y TUDN detalla que la falta de gol en condición de local se ha convertido en el peor arranque y registro goleador de su historia. Las publicaciones señalan que la situación afecta directamente al club y se vincula con el récord negativo sumado en Mestalla.

Los reportes actuales no especifican medidas adicionales adoptadas por la directiva ni posibles cambios tácticos futuros para revertir la falta de eficacia ofensiva en los próximos encuentros.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el récord negativo del Valencia CF en Mestalla?

El equipo iguala su peor registro goleador en 56 años con solo dos goles en cinco partidos en casa.

¿Desde qué año no se registraba un arranque similar?

Los datos de la cobertura sitúan el precedente más lejano de este arranque goleador en el año 1969.

¿Qué medios informan sobre esta situación?

La información es cubierto por medios como Superdeporte, COPE, Plaza Deportiva, Levante-EMV, Las Provincias y TUDN.

Velocidad

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