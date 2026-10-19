'Vasco' Aguirre suma a infame récord de Valencia en Mestalla
El Valencia CF registra su peor arranque goleador en Mestalla en décadas, marcando un récord histórico negativo.
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El resumen
El Valencia CF atraviesa una sequía goleadora histórica en Mestalla tras sumar apenas dos goles en cinco partidos, alcanzando un registro negativo no visto en 56 años, desde 1969. Esta situación sitúa al equipo con uno de los peores ataques de Europa según el análisis de diversos medios y sitúa al conjunto ante una crisis de dimensión internacional en su temporada de despedida del estadio.
La cobertura de medios como Superdeporte, COPE, Plaza Deportiva, Levante-EMV, Las Provincias y TUDN detalla que la falta de gol en condición de local se ha convertido en el peor arranque y registro goleador de su historia. Las publicaciones señalan que la situación afecta directamente al club y se vincula con el récord negativo sumado en Mestalla.
Los reportes actuales no especifican medidas adicionales adoptadas por la directiva ni posibles cambios tácticos futuros para revertir la falta de eficacia ofensiva en los próximos encuentros.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 12 min.
Cobertura (9)
- El Valencia CF iguala su peor registro goleador en Mestalla en 56 años: solo dos goles en cinco partidos Official Press · hace 21 h
- El Valencia CF tiene un problema con el gol de dimensión internacional: el ranking de los peores ataques de Europa Superdeporte · hace 21 h
- La sequía goleadora en Mestalla ya es histórica COPE · hace 21 h
- El Valencia firma su peor arranque goleador en Mestalla desde 1969 Plaza Deportiva · hace 21 h
- Mestalla sufre la peor sequía de su historia Levante-EMV · hace 21 h
- El drama del Valencia CF no cesa: Mestalla vive el peor arranque de su historia en la temporada de su despedida Levante-EMV · hace 21 h
- El Valencia firma su peor arranque goleador en Mestalla desde 1969 Las Provincias · hace 21 h
- ¡Mestalla, qué triste despedida! El peor Valencia CF de la historia en casa Superdeporte · hace 21 h
- 'Vasco' Aguirre suma a infame récord de Valencia en Mestalla TUDN · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el récord negativo del Valencia CF en Mestalla?
El equipo iguala su peor registro goleador en 56 años con solo dos goles en cinco partidos en casa.
¿Desde qué año no se registraba un arranque similar?
Los datos de la cobertura sitúan el precedente más lejano de este arranque goleador en el año 1969.
¿Qué medios informan sobre esta situación?
La información es cubierto por medios como Superdeporte, COPE, Plaza Deportiva, Levante-EMV, Las Provincias y TUDN.
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