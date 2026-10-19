'Vasco' Aguirre suma a infame récord de Valencia en Mestalla

El Valencia CF atraviesa una sequía goleadora histórica en Mestalla tras sumar apenas dos goles en cinco partidos, alcanzando un registro negativo no visto en 56 años, desde 1969. Esta situación sitúa al equipo con uno de los peores ataques de Europa según el análisis de diversos medios y sitúa al conjunto ante una crisis de dimensión internacional en su temporada de despedida del estadio.

La cobertura de medios como Superdeporte, COPE, Plaza Deportiva, Levante-EMV, Las Provincias y TUDN detalla que la falta de gol en condición de local se ha convertido en el peor arranque y registro goleador de su historia. Las publicaciones señalan que la situación afecta directamente al club y se vincula con el récord negativo sumado en Mestalla.

Los reportes actuales no especifican medidas adicionales adoptadas por la directiva ni posibles cambios tácticos futuros para revertir la falta de eficacia ofensiva en los próximos encuentros.