Teletón Unidos por Venezuela reunió a figuras nacionales e internacionales para apoyar a los afectados por el terremoto

La jornada solidaria busca recaudar un total de 1,5 millones de dólares destinados a los afectados por los sismos registrados en territorio venezolano, según detalla la cobertura del Correo del Caroní. El evento cuenta con la participación de figuras públicas tanto nacionales como internacionales, destacando la presencia de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México, quien impulsa la actividad en Caracas de acuerdo con Mundo UR.

Por su parte, Globovisión reporta que el alcalde Darwin González enfatizó la alta receptividad ciudadana frente a la convocatoria, así como el despliegue de los operativos de seguridad dispuestos para el desarrollo del Teletón 2026. Paralelamente, medios como Univision difunden información orientativa sobre las vías de participación y colaboración ciudadana durante la jornada transmitida por Venevisión.

Hasta el momento, los reportes informativos no señalan discrepancias notables entre los distintos medios que siguen el desarrollo de la iniciativa benéfica. La cobertura actual se centra en detallar el desarrollo de las actividades de recaudación y el respaldo institucional y ciudadano observado en el transcurso del evento.