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Bolsonaro se lanza contra Lula en un primer debate muy bronco

Las calles brasileñas llegan a la recta final electoral marcadas por la tensión y un primer debate presidencial bronco.

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El resumen

Brasil afronta la recta final de sus elecciones presidenciales con las calles tomadas y un clima de alta confrontación. En el centro de este escenario se sitúa el primer debate previo al balotaje, un encuentro descrito por los medios como muy bronco en el que Lula y Flávio Bolsonaro intercambiaron críticas directas.

Según la cobertura de El Mundo, CNN en Español y EL PAÍS, Flávio Bolsonaro logró sacar de quicio a Lula durante la contienda y recuperó la iniciativa política en este tramo decisivo mediante promesas de última hora, mientras los electores asisten a un proceso con escasos espacios de debate tradicional. La cobertura no especifica aún cómo evolucionará la campaña en las calles ni qué impacto exacto tendrán estos cruces de declaraciones en la decisión final de los votantes de cara al balotaje presidencial.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Quiénes participaron en el primer debate presidencial?

El debate contó con el intercambio de críticas entre Lula y Flávio Bolsonaro.

¿Cómo describen los medios el desarrollo del encuentro?

La cobertura califica el debate como un evento muy bronco donde se registraron momentos de alta tensión.

¿En qué momento se encuentran las elecciones en Brasil?

Los comicios llegan a su recta final con las calles tomadas y promesas de última hora previas al balotaje.

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