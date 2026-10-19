Bolsonaro se lanza contra Lula en un primer debate muy bronco

Brasil afronta la recta final de sus elecciones presidenciales con las calles tomadas y un clima de alta confrontación. En el centro de este escenario se sitúa el primer debate previo al balotaje, un encuentro descrito por los medios como muy bronco en el que Lula y Flávio Bolsonaro intercambiaron críticas directas.

Según la cobertura de El Mundo, CNN en Español y EL PAÍS, Flávio Bolsonaro logró sacar de quicio a Lula durante la contienda y recuperó la iniciativa política en este tramo decisivo mediante promesas de última hora, mientras los electores asisten a un proceso con escasos espacios de debate tradicional. La cobertura no especifica aún cómo evolucionará la campaña en las calles ni qué impacto exacto tendrán estos cruces de declaraciones en la decisión final de los votantes de cara al balotaje presidencial.