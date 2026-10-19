Lula y Flávio Bolsonaro chocan en debate por las sospechas de corrupción de sus entornos

El primer debate presidencial de cara a la segunda vuelta en Brasil reunió a Lula y Bolsonaro en un cara a cara hostil y bronco, marcado por cruces de acusaciones y sospechas de corrupción en sus entornos. Medios como CNN en Español, EL PAÍS y Yahoo detallaron que el intercambio incluyó calificativos como "payaso", "corrupto" y "mentiroso", mientras la cobertura de La Nación incorporó la mención a los sondeos y encuestas previas al balotaje.

Por su parte, El Chorrillero reportó que Lula lanzó una ofensiva digital tras descubrir un teléfono móvil, en un escenario donde las publicaciones reflejan un clima de alta confrontación verbal entre ambas partes.