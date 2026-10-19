Pretenden reubicar a vendedores ambulantes de Zona Río y primer cuadro de la ciudad

Comerciantes informales en el Centro Histórico, Zona Río y el primer cuadro de la ciudad enfrentan planes de reubicación anunciados por la SEDETI, mientras que la Canaco denuncia un incremento del comercio ambulante en zonas restringidas y multas excesivas hacia los negocios establecidos. Medios como AFN, El Imparcial, Pulso Diario San Luis y El Sol de México registran esta problemática en un contexto donde la informalidad alcanza niveles cercanos al sesenta por ciento.

La cobertura actual no especifica los lugares exactos de reubicación ni los plazos establecidos para ejecutar las medidas anunciadas por las autoridades. Tampoco detalla cuáles serán las sanciones específicas para quienes operen en áreas prohibidas, detalles que la cobertura no aclara.