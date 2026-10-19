Fallece a los 39 años la actriz de "Rebelde" Lua Blanco tras una batalla contra el cáncer

La actriz Lua Blanco falleció a los 39 años tras una batalla contra el cáncer, según informan múltiples medios de comunicación. Blanco es recordada por interpretar al personaje de Roberta en la versión brasileña de la exitosa telenovela Rebelde.

La noticia generó reacciones inmediatas en el medio artístico, destacando las expresiones de la cantante y actriz Dulce María, quien manifestó estar completamente en shock y envió mensajes de despedida a través de sus redes sociales. La cobertura periodística detalla que el deceso se produjo tras un periodo de enfermedad y resalta que la partida ocurrió en paz, de acuerdo con los datos difundidos por diversos portales de noticias.

Por el momento, las publicaciones se centran en las condolencias de colegas y en repasar la trayectoria de la actriz en la televisión, sin que se hayan especificado detalles adicionales sobre futuros homenajes póstumos.