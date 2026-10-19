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Fallece a los 39 años la actriz de "Rebelde" Lua Blanco tras una batalla contra el cáncer

La actriz Lua Blanco, conocida por su papel en la versión brasileña de Rebelde, falleció a los 39 años.

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  • Clave informativa: Fallece a los 39 años la actriz de "Rebelde" Lua Blanco tras una batalla contra el cáncer
  • Punto central: La actriz Lua Blanco, conocida por su papel en la versión brasileña de Rebelde, falleció a los 39 años.
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Respuestas rápidas

¿Qué edad tenía Lua Blanco al momento de su fallecimiento?

Lua Blanco falleció a los 39 años.

¿Por qué era conocida Lua Blanco?

Era reconocida por interpretar el papel de Roberta en la versión brasileña de la telenovela "Rebelde".

¿Qué figuras públicas reaccionaron a la noticia?

Dulce María reaccionó a la noticia con mensajes de despedida y manifestó estar en shock.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues11.9 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 19 oct, 06:09 UTC
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El resumen

La actriz Lua Blanco falleció a los 39 años tras una batalla contra el cáncer, según informan múltiples medios de comunicación. Blanco es recordada por interpretar al personaje de Roberta en la versión brasileña de la exitosa telenovela Rebelde.

La noticia generó reacciones inmediatas en el medio artístico, destacando las expresiones de la cantante y actriz Dulce María, quien manifestó estar completamente en shock y envió mensajes de despedida a través de sus redes sociales. La cobertura periodística detalla que el deceso se produjo tras un periodo de enfermedad y resalta que la partida ocurrió en paz, de acuerdo con los datos difundidos por diversos portales de noticias.

Por el momento, las publicaciones se centran en las condolencias de colegas y en repasar la trayectoria de la actriz en la televisión, sin que se hayan especificado detalles adicionales sobre futuros homenajes póstumos.

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