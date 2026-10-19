El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada

El mariscal de campo estrella de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, enfrenta una baja por tiempo indefinido luego de que se informara sobre la presencia de coágulos sanguíneos en ambos pulmones, una condición que amenaza el desarrollo de su campaña futbolística según lo reportado por medios como Infobae, ESPN Deportes y France 24. La situación médica del jugador impacta directamente el rendimiento y la planificación deportiva de la franquicia de Filadelfia en la actual temporada de la NFL.

Las coberturas mediáticas indican que existe una condición bajo la cual los Eagles evaluarían un posible regreso del atleta durante la presente campaña, mientras los reportes continúan detallando el alcance de su ausencia en los emparrillados.