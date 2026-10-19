El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada
Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada de la NFL tras diagnosticársele coágulos en ambos pulmones.
- Clave informativa: El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada
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El resumen
El mariscal de campo estrella de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, enfrenta una baja por tiempo indefinido luego de que se informara sobre la presencia de coágulos sanguíneos en ambos pulmones, una condición que amenaza el desarrollo de su campaña futbolística según lo reportado por medios como Infobae, ESPN Deportes y France 24. La situación médica del jugador impacta directamente el rendimiento y la planificación deportiva de la franquicia de Filadelfia en la actual temporada de la NFL.
Las coberturas mediáticas indican que existe una condición bajo la cual los Eagles evaluarían un posible regreso del atleta durante la presente campaña, mientras los reportes continúan detallando el alcance de su ausencia en los emparrillados.
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Cobertura (5)
- Hurts, estrella de Eagles, se pierde el resto de la temporada de NFL, según medios France 24 · hace 15 h
- Eagles will bring back Jalen Hurts this season under one condition amid blood clot issue: report Fox News · hace 15 h
- Eagles: Jalen Hurts, fuera por tiempo indefinido por coágulos que amenazan su temporada San Antonio Express-News · hace 15 h
- NFL: Jalen Hurts fuera por toda la temporada para Eagles ESPN Deportes · hace 15 h
- El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada Infobae · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Qué condición médica afecta a Jalen Hurts?
Los reportes señalan que presenta coágulos en ambos pulmones.
¿Qué equipo de la NFL representa Jalen Hurts?
Juega para los Philadelphia Eagles.
¿Cuál es su disponibilidad para el resto de la temporada?
La cobertura indica que se perderá el resto de la temporada o se encuentra fuera por tiempo indefinido, condicionado a reportes futuros sobre su estado.
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