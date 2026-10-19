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El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada

Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada de la NFL tras diagnosticársele coágulos en ambos pulmones.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: El jugador estrella de la NFL Jalen Hurts tiene coágulos en ambos pulmones y se perderá el resto de la temporada
  • Punto central: Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada de la NFL tras diagnosticársele coágulos en ambos pulmones.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

El mariscal de campo estrella de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, enfrenta una baja por tiempo indefinido luego de que se informara sobre la presencia de coágulos sanguíneos en ambos pulmones, una condición que amenaza el desarrollo de su campaña futbolística según lo reportado por medios como Infobae, ESPN Deportes y France 24. La situación médica del jugador impacta directamente el rendimiento y la planificación deportiva de la franquicia de Filadelfia en la actual temporada de la NFL.

Las coberturas mediáticas indican que existe una condición bajo la cual los Eagles evaluarían un posible regreso del atleta durante la presente campaña, mientras los reportes continúan detallando el alcance de su ausencia en los emparrillados.

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🇪🇸 Espanol 19 oct, 21:09 UTC
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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué condición médica afecta a Jalen Hurts?

Los reportes señalan que presenta coágulos en ambos pulmones.

¿Qué equipo de la NFL representa Jalen Hurts?

Juega para los Philadelphia Eagles.

¿Cuál es su disponibilidad para el resto de la temporada?

La cobertura indica que se perderá el resto de la temporada o se encuentra fuera por tiempo indefinido, condicionado a reportes futuros sobre su estado.

Velocidad

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