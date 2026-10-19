Fuera de la Premier: la liga donde jugaría el City los próximos 2 años tras el castigo

La cobertura señala que el club podría sufrir una enorme quita de puntos, lo cual provocaría su descenso y lo encaminaría a pasar dos años jugando en la Championship. Las publicaciones destacan el impacto que esta medida tendría en la Premier League y discuten la posibilidad de que el equipo quede fuera de la máxima categoría durante las próximas dos temporadas tras el castigo.

La información disponible se limita a señalar la posible sanción y el destino temporal del equipo en la Championship, sin que la cobertura actual detalle los motivos exactos del castigo ni las fechas precisas de su implementación formal.