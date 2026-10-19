Portugal confirma el castigo a CR7 tras el abandono y la modesta multa a pagar
30 días de suspensión enfrenta Cristiano Ronaldo tras su reciente abandono de la selección portuguesa.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (5)
- Cristiano Ronaldo sancionado con 30 días de suspensión Yahoo · hace 19 h
- Cristiano, sancionado Diario AS · hace 19 h
- Portugal publicó la sanción a Cristiano Ronaldo por dejar el seleccionado ESPN Deportes · hace 19 h
- La Federación Portuguesa castiga a Cristiano por abandonar la selección MARCA · hace 19 h
- Portugal confirma el castigo a CR7 tras el abandono y la modesta multa a pagar DIEZ.HN · hace 19 h
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El resumen
Un total de 30 días de suspensión y una modesta multa económica fueron confirmados oficialmente por la Federación Portuguesa de Fútbol para Cristiano Ronaldo, según consignan diversos medios deportivos internacionales en la jornada de hoy. La medida disciplinaria responde de manera directa al abandono del seleccionado nacional por parte del jugador, un hecho que motivó el pronunciamiento y castigo formal por parte del organismo rector del fútbol en Portugal, de acuerdo con los reportes difundidos por plataformas como ESPN Deportes, MARCA, Diario AS, Yahoo y DIEZ.HN.
Los detalles específicos sobre los términos exactos de la sanción pecuniaria y las repercusiones a largo plazo para su carrera internacional no han sido detallados con precisión en las publicaciones disponibles, por lo que la cobertura actual mantiene interrogantes sobre futuros pronunciamientos oficiales del jugador o de la federación.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál es la duración de la sanción a Cristiano Ronaldo?
La sanción impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol es de 30 días de suspensión.
What led to the punishment against Cristiano Ronaldo?
El castigo se originó tras el abandono del seleccionado por parte del jugador.
¿Qué medios informaron sobre la sanción?
La noticia fue difundida por medios como Yahoo, Diario AS, ESPN Deportes, MARCA y DIEZ.HN.
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