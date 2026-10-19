Portugal confirma el castigo a CR7 tras el abandono y la modesta multa a pagar

Un total de 30 días de suspensión y una modesta multa económica fueron confirmados oficialmente por la Federación Portuguesa de Fútbol para Cristiano Ronaldo, según consignan diversos medios deportivos internacionales en la jornada de hoy. La medida disciplinaria responde de manera directa al abandono del seleccionado nacional por parte del jugador, un hecho que motivó el pronunciamiento y castigo formal por parte del organismo rector del fútbol en Portugal, de acuerdo con los reportes difundidos por plataformas como ESPN Deportes, MARCA, Diario AS, Yahoo y DIEZ.HN.

Los detalles específicos sobre los términos exactos de la sanción pecuniaria y las repercusiones a largo plazo para su carrera internacional no han sido detallados con precisión en las publicaciones disponibles, por lo que la cobertura actual mantiene interrogantes sobre futuros pronunciamientos oficiales del jugador o de la federación.