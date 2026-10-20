La crisis de Francia resulta familiar. ¿Le seguirá Estados Unidos?

La prima de riesgo de Francia se dispara y el riesgo de los bonos franceses supera un nivel clave tras una oleada de protestas y disturbios. Esta situación provoca que las bolsas europeas prolonguen sus pérdidas en los mercados internacionales.

La inestabilidad financiera generada por la deuda de Francia podría empujar a Italia hacia la recesión, según señalan diversos medios financieros y de noticias. Asimismo, la crisis desata comparaciones e interrogantes sobre si Estados Unidos seguirá un camino similar ante el panorama económico actual.

Los inversionistas y analistas vigilan de cerca la evolución de los mercados bursátiles europeos y el comportamiento de la deuda soberana francesa mientras continúan los disturbios y las protestas en el territorio.