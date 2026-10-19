La decisión de Cartaginés con Carlos Barahona contra Olimpia tras ser arrestado

Infobae informó inicialmente que la fiscalía solicitó prisión preventiva contra el jugador de la Selección de Costa Rica, investigado por extorsión y lavado de dinero. Posteriormente, reportes de Deportes TVC señalaron que el deportista fue liberado tras ser detenido y que apunta al encuentro contra el Olimpia.

En cuanto a las reacciones, La Teja indicó que Erick Lonis lanzó una seria advertencia sobre la penetración del crimen organizado en el fútbol. Por su parte, Teletica y DIEZ.HN detallaron las decisiones y planes del Cartaginés respecto a la participación de Barahona frente al Olimpia tras su arresto.

La cobertura presenta divergencias en la situación procesal actual, ya que mientras un medio señala la solicitud de prisión preventiva por parte de la fiscalía, otro reporta su liberación. Los próximos pasos informativos dependerán de las resoluciones judiciales sobre la investigación por extorsión y lavado de dinero.