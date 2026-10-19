La decisión de Cartaginés con Carlos Barahona contra Olimpia tras ser arrestado
El futbolista Carlos Barahona enfrenta cargos e investigaciones que involucran al Cartaginés y a la Selección de Costa Rica.
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Cobertura (5)
- Fiscalía pide prisión preventiva contra futbolista de la Selección de Costa Rica investigado por extorsión y lavado de dinero Infobae · hace 19 h
- Jugador de Cartaginés es liberado tras ser detenido por extorsión y apunta al Olimpia Deportes TVC · hace 19 h
- Erick Lonis hizo una seria advertencia sobre cómo el crimen organizado se está metiendo en el fútbol La Teja · hace 19 h
- Este es el plan del Cartaginés con Carlos Barahona Teletica · hace 19 h
- La decisión de Cartaginés con Carlos Barahona contra Olimpia tras ser arrestado DIEZ.HN · hace 19 h
El resumen
Infobae informó inicialmente que la fiscalía solicitó prisión preventiva contra el jugador de la Selección de Costa Rica, investigado por extorsión y lavado de dinero. Posteriormente, reportes de Deportes TVC señalaron que el deportista fue liberado tras ser detenido y que apunta al encuentro contra el Olimpia.
En cuanto a las reacciones, La Teja indicó que Erick Lonis lanzó una seria advertencia sobre la penetración del crimen organizado en el fútbol. Por su parte, Teletica y DIEZ.HN detallaron las decisiones y planes del Cartaginés respecto a la participación de Barahona frente al Olimpia tras su arresto.
La cobertura presenta divergencias en la situación procesal actual, ya que mientras un medio señala la solicitud de prisión preventiva por parte de la fiscalía, otro reporta su liberación. Los próximos pasos informativos dependerán de las resoluciones judiciales sobre la investigación por extorsión y lavado de dinero.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo integra Carlos Barahona?
Los reportes señalan que milita en el Cartaginés y forma parte de la Selección de Costa Rica.
¿De qué se le investiga al jugador?
La cobertura menciona que es investigado por extorsión y lavado de dinero.
¿Qué advertencia surgió a raíz del caso?
Erick Lonis advirtió sobre la incursión del crimen organizado en el fútbol.
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