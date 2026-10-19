La adicción que estropeó para siempre la voz de Selena Gómez

La adicción al vapeo de nicotina ha provocado un cambio permanente en la voz de Selena Gomez, según revelan múltiples medios de comunicación. Diversas publicaciones detallan que la artista calificó el hábito como estúpido y afirmó que no merece la pena, señalando directamente las secuelas físicas que le ha dejado.

La cobertura periodística enfatiza el mensaje contundente y la advertencia que la cantante ha lanzado a quienes aún practican el vapeo, destacando que el problema afecta su salud vocal de forma definitiva. Los reportes actuales no detallan tratamientos médicos adicionales ni especifican futuras acciones al respecto, limitándose a consignar las declaraciones de la artista sobre este impacto en su voz.