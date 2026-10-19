La adicción que estropeó para siempre la voz de Selena Gómez
Selena Gomez revela que la adicción al vapeo cambió permanentemente su voz y advierte sobre las consecuencias.
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Respuestas rápidas
¿Qué le pasó a la voz de Selena Gomez?
Los titulares indican que el uso y la adicción al vapeo de nicotina cambiaron permanentemente su voz.
¿Qué dijo Selena Gomez sobre el vapeo?
La artista calificó el hábito como estúpido, señaló que no merece la pena y lanzó una advertencia a quienes aún lo practican.
¿Qué medios informaron sobre esta situación?
La información fue reportada por diversos medios como El Mundo, Infobae, UnoTV, Univision y marca usa, entre otros.
El resumen
La adicción al vapeo de nicotina ha provocado un cambio permanente en la voz de Selena Gomez, según revelan múltiples medios de comunicación. Diversas publicaciones detallan que la artista calificó el hábito como estúpido y afirmó que no merece la pena, señalando directamente las secuelas físicas que le ha dejado.
La cobertura periodística enfatiza el mensaje contundente y la advertencia que la cantante ha lanzado a quienes aún practican el vapeo, destacando que el problema afecta su salud vocal de forma definitiva. Los reportes actuales no detallan tratamientos médicos adicionales ni especifican futuras acciones al respecto, limitándose a consignar las declaraciones de la artista sobre este impacto en su voz.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (10)
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