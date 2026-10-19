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Kylie Jenner hace su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de $50 millones

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles marcó el regreso de la marca con las cuatro estaciones y a Kylie Jenner con el Fantasy Bra.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: Kylie Jenner hace su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de $50 millones
  • Punto central: El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles marcó el regreso de la marca con las cuatro estaciones y a Kylie Jenner con el Fantasy Bra.
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El resumen

La cobertura de medios como Univision, El Nuevo Día, Reforma y FashionNetwork España documentó el evento y la alfombra roja. La información disponible aún no detalla los aspectos logísticos completos del evento, y la cobertura no especifica todos los pormenores sobre las reacciones del público ante el debut del Fantasy Bra.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 35 min.

Respuestas rápidas

¿Quién lució el Fantasy Bra en el desfile de Victoria's Secret 2026?

Kylie Jenner lució el Fantasy Bra durante el evento.

¿Dónde se realizó el desfile de Victoria's Secret 2026?

El desfile se llevó a cabo en Los Ángeles.

¿Qué temática tuvo el desfile?

La pasarela recorrió las cuatro estaciones.

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