Fallece el actor Richard Riehle
El actor estadounidense Richard Riehle ha fallecido en Los Ángeles a la edad de 78 años.
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Respuestas rápidas
¿Qué edad tenía Richard Riehle al momento de su fallecimiento?
El actor tenía 78 años cuando murió en Los Ángeles.
¿Por cuáles producciones es reconocido el actor según la cobertura?
Los reportes destacan su participación en 'Office Space', 'Deuce Bigalow: Male Gigolo' y 'The Legend of Korra'.
¿Se conocen las causas del fallecimiento?
La cobertura disponible no especifica las causas de la muerte del actor.
El resumen
El actor Richard Riehle falleció a los 78 años en la ciudad de Los Ángeles. La cobertura destaca su trayectoria artística y su participación en producciones cinematográficas y televisivas reconocidas.
Entre los trabajos citados en los reportes figuran su papel como Tom Smykowski en la película 'Office Space', además de sus apariciones en 'Deuce Bigalow: Male Gigolo' y la serie animada 'The Legend of Korra', mencionadas por medios como Univision, MUNDIARIO, Fox News y Primera Hora. Los seguidores del intérprete y la industria del entretenimiento se ven afectados por la pérdida del actor estadounidense.
Las publicaciones actuales no detallan información adicional sobre las causas del fallecimiento ni sobre los actos fúnebres programados.
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Cobertura (5)
- Richard Riehle, actor de The Legend of Korra, a los 78 años MUNDIARIO · hace 5 h
- El actor estadounidense, reconocido por interpretar a Tom Smykowski, falleció en Los Ángeles a los 78 años Facebook · hace 5 h
- Muere Richard Riehle, actor de ‘Deuce Bigalow: Male Gigolo’ y ‘Office Space’ Univision · hace 5 h
- 'Office Space' star Richard Riehle dead at 78 Fox News · hace 5 h
- Fallece el actor Richard Riehle Primera Hora · hace 5 h
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