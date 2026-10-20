Fallece el actor Richard Riehle

El actor Richard Riehle falleció a los 78 años en la ciudad de Los Ángeles. La cobertura destaca su trayectoria artística y su participación en producciones cinematográficas y televisivas reconocidas.

Entre los trabajos citados en los reportes figuran su papel como Tom Smykowski en la película 'Office Space', además de sus apariciones en 'Deuce Bigalow: Male Gigolo' y la serie animada 'The Legend of Korra', mencionadas por medios como Univision, MUNDIARIO, Fox News y Primera Hora. Los seguidores del intérprete y la industria del entretenimiento se ven afectados por la pérdida del actor estadounidense.

Las publicaciones actuales no detallan información adicional sobre las causas del fallecimiento ni sobre los actos fúnebres programados.