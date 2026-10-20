Rays y Brewers jugarán Serie Mundial de equipos sin un título

Según los reportes, el desempeño del bullpen de Milwaukee alimenta las expectativas del equipo de conseguir su primer campeonato, mientras que aficionados aprovechan una promoción de boletos de hace una década. Por otro lado, la cobertura no especifica detalles adicionales sobre el desarrollo de los encuentros ni las fechas exactas de los partidos bajo techo, limitándose a señalar el carácter histórico del enfrentamiento entre ambas franquicias sin títulos en su palmarés.