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Mbappé es elegido el mejor y confirma: "Lo he demostrado una y otra vez"

Kylian Mbappé conquista el prestigioso galardón Onze de Oro tras superar a rivales como Yamal y Kane.

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  • Clave informativa: Mbappé es elegido el mejor y confirma: "Lo he demostrado una y otra vez"
  • Punto central: Kylian Mbappé conquista el prestigioso galardón Onze de Oro tras superar a rivales como Yamal y Kane.
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Cobertura (5)

El resumen

El delantero francés Kylian Mbappé se ha alzado con el premio Onze de Oro, un reconocimiento que lo posiciona como el mejor por encima de competidores directos como Yamal y Kane, según recogen medios especializados como Diario AS, MARCA y DIEZ.HN. Tras la obtención del galardón, el jugador ha dejado declaraciones destacadas sobre su trayectoria y su actitud personal, afirmando ante la cobertura de medios como Libertad Digital y Yahoo que ha demostrado una y otra vez que puede equivocarse y hacer tonterías, restándole importancia a dichos errores.

Actualmente, la noticia se consolida en la agenda deportiva internacional con la confirmación de este reconocimiento individual, situando a Mbappé en el centro de la actualidad futbolística tras arrollar a sus rivales en esta votación.

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Respuestas rápidas

¿Qué galardón ha ganado Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé ha ganado el Onze de Oro.

¿A qué otros jugadores ha superado en esta contienda?

La cobertura menciona que ha superado a rivales como Yamal y Kane.

¿Qué declaraciones ha dado el jugador tras el reconocimiento?

Mbappé ha afirmado que ha demostrado una y otra vez que puede equivocarme y hacer tonterías, y que no le importa.

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