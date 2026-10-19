El delantero francés Kylian Mbappé se ha alzado con el premio Onze de Oro, un reconocimiento que lo posiciona como el mejor por encima de competidores directos como Yamal y Kane, según recogen medios especializados como Diario AS, MARCA y DIEZ.HN. Tras la obtención del galardón, el jugador ha dejado declaraciones destacadas sobre su trayectoria y su actitud personal, afirmando ante la cobertura de medios como Libertad Digital y Yahoo que ha demostrado una y otra vez que puede equivocarse y hacer tonterías, restándole importancia a dichos errores.

Actualmente, la noticia se consolida en la agenda deportiva internacional con la confirmación de este reconocimiento individual, situando a Mbappé en el centro de la actualidad futbolística tras arrollar a sus rivales en esta votación.