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NBA 2026-27: Rankings, predicciones y lo que debes saber sobre los 30 equipos

La nueva temporada de la NBA arranca con expectativas renovadas, la presencia de jugadores españoles y cambios destacados en las plantillas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: NBA 2026-27: Rankings, predicciones y lo que debes saber sobre los 30 equipos
  • Punto central: La nueva temporada de la NBA arranca con expectativas renovadas, la presencia de jugadores españoles y cambios destacados en las plantillas.
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El resumen

Los aficionados al baloncesto afrontan el inicio de una nueva temporada de la NBA marcada por el regreso de la competición y la cobertura en directo de las Finales de 2027 a través de DAZN. La actualidad de la liga gira en torno a los movimientos en los equipos, con menciones específicas en la cobertura a figuras como LeBron James en los 76ers, la presencia de Aday Mara junto a otros españoles y los análisis sobre favoritos, sorpresas y urgencias publicados por medios como ESPN Deportes, France 24, Flashscore.es, El Correo y New Haven Register.

Las próximas jornadas determinarán el rendimiento inicial de los treinta equipos en una temporada que ya contempla enfrentamientos divisionales clave como el de los Knicks frente a los 76ers.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Dónde se pueden ver las Finales de la NBA de 2027?

La cobertura señala que las Finales se podrán seguir en directo a través de DAZN.

¿Qué jugadores españoles participan en esta temporada según los medios?

La cobertura destaca la presencia de Aday Mara y cuatro jugadores españoles más.

¿Qué equipo incluye a LeBron James al comenzar la temporada?

Los reportes sitúan a LeBron James jugando en los 76ers dentro de la División Atlántico.

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