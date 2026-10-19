NBA 2026-27: Rankings, predicciones y lo que debes saber sobre los 30 equipos

Los aficionados al baloncesto afrontan el inicio de una nueva temporada de la NBA marcada por el regreso de la competición y la cobertura en directo de las Finales de 2027 a través de DAZN. La actualidad de la liga gira en torno a los movimientos en los equipos, con menciones específicas en la cobertura a figuras como LeBron James en los 76ers, la presencia de Aday Mara junto a otros españoles y los análisis sobre favoritos, sorpresas y urgencias publicados por medios como ESPN Deportes, France 24, Flashscore.es, El Correo y New Haven Register.

Las próximas jornadas determinarán el rendimiento inicial de los treinta equipos en una temporada que ya contempla enfrentamientos divisionales clave como el de los Knicks frente a los 76ers.