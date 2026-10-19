NBA 2026-27: Rankings, predicciones y lo que debes saber sobre los 30 equipos
La nueva temporada de la NBA arranca con expectativas renovadas, la presencia de jugadores españoles y cambios destacados en las plantillas.
- Clave informativa: NBA 2026-27: Rankings, predicciones y lo que debes saber sobre los 30 equipos
- Punto central: La nueva temporada de la NBA arranca con expectativas renovadas, la presencia de jugadores españoles y cambios destacados en las plantillas.
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El resumen
Los aficionados al baloncesto afrontan el inicio de una nueva temporada de la NBA marcada por el regreso de la competición y la cobertura en directo de las Finales de 2027 a través de DAZN. La actualidad de la liga gira en torno a los movimientos en los equipos, con menciones específicas en la cobertura a figuras como LeBron James en los 76ers, la presencia de Aday Mara junto a otros españoles y los análisis sobre favoritos, sorpresas y urgencias publicados por medios como ESPN Deportes, France 24, Flashscore.es, El Correo y New Haven Register.
Las próximas jornadas determinarán el rendimiento inicial de los treinta equipos en una temporada que ya contempla enfrentamientos divisionales clave como el de los Knicks frente a los 76ers.
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Cobertura (7)
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- Empieza la NBA: Aday Mara y cuatro españoles más y LeBron en los 76ers Flashscore.es · hace 5 h
- Favoritos, sorpresas y urgencias: el semáforo de la nueva NBA France 24 · hace 5 h
- Knicks enfrentan a retadores renovados, incluidos 76ers de LeBron en la División Atlántico New Haven Register · hace 5 h
- NBA 2026-27: Rankings, predicciones y lo que debes saber sobre los 30 equipos ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se pueden ver las Finales de la NBA de 2027?
La cobertura señala que las Finales se podrán seguir en directo a través de DAZN.
¿Qué jugadores españoles participan en esta temporada según los medios?
La cobertura destaca la presencia de Aday Mara y cuatro jugadores españoles más.
¿Qué equipo incluye a LeBron James al comenzar la temporada?
Los reportes sitúan a LeBron James jugando en los 76ers dentro de la División Atlántico.
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