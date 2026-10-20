Reino Unido desplegará aviones de combate para defender a Arabia Saudita frente a los ataques de los hutíes

Arabia Saudita se enfrenta a ataques de los hutíes, lo que ha llevado al Reino Unido a intervenir con una ampliación de su apoyo militar para proteger el territorio saudí. La medida consiste en el despliegue de aviones de combate destinados a realizar misiones y patrullas aéreas de carácter estrictamente "defensivo".

Esta decisión de Londres abarca la realización de operaciones específicas en la zona, según detallan de forma coincidente medios internacionales como Bloomberg.com, CNN en Español, RFI, Reading Eagle y San Antonio Express-News. En este momento, la situación se concentra en la ejecución de dichos patrullajes aéreos defensivos por parte de las fuerzas británicas en apoyo a Riad.

La cobertura actual se limita a registrar el anuncio y los detalles del despliegure militar, sin que los reportes disponibles detallen nuevas fases operativas o la duración prevista de las misiones aéreas.