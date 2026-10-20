¿Nuevo romance? Jennifer López estaría saliendo con actor de “Ted Lasso”
Los seguidores del entretenimiento siguen de cerca la posible relación entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein.
- Clave informativa: ¿Nuevo romance? Jennifer López estaría saliendo con actor de “Ted Lasso”
- Punto central: Los seguidores del entretenimiento siguen de cerca la posible relación entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 32 calculada a partir de 8 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los protagonistas de este rumor?
Los reportes involucran a la cantante y actriz Jennifer Lopez y al actor Brett Goldstein.
¿Dónde habrían sido vistos juntos?
La cobertura menciona una cita o encuentro durante una fiesta celebrada en Los Ángeles.
¿Qué relación profesional comparten?
Los medios señalan que ambos participan en la película titulada 'Turbulencia en la oficina'.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 1.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Los fanáticos del cine y seguidores de la vida pública observan con atención los informes sobre un posible vínculo sentimental entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein. La atención se centra en la naturaleza de su relación tras coincidir en el ámbito profesional. La información sobre este supuesto romance surge tras reportes de una salida informal en una fiesta en Los Ángeles.
Diversos medios y portales especializados señalan que la conexión entre ambos habría trascendido la ficción de la película 'Turbulencia en la oficina', vinculando además al actor conocido por su participación en la serie 'Ted Lasso'. La cobertura incluye menciones a un previo interés o bromas sobre un amor platónico entre las figuras públicas. La cobertura actual se limita a registrar estos encuentros y especulaciones sobre un noviazgo sin confirmar detalles oficiales adicionales.
Las próximas informaciones dependerán de si los representantes o los propios involucrados deciden emitir declaraciones públicas al respecto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (9)
- Jennifer Lopez sale con el actor Brett Goldstein, su compañero en Turbulencia en la oficina: así ha sido su última cita en Los Ángeles El Mundo · hace 3 h
- ¿Con un nuevo amor Jennifer López? El Nuevo Día · hace 3 h
- De la ficción a la realidad: Jennifer Lopez podría haber encontrado de nuevo el amor en Hollywood La Vanguardia · hace 5 h
- Jennifer Lopez y Brett Goldstein salen de manera «informal» El Correo · hace 5 h
- Jennifer Lopez y Brett Goldstein convierten el amor de su película 'Turbulencia en la oficina' en un romance real Cadena 100 · hace 5 h
- Jennifer Lopez y Brett Goldstein salen de manera "informal": su cita en una fiesta en Los Ángeles 20Minutos · hace 5 h
- FOTOS: Este sería el nuevo amor de Jennifer López Primera Hora · hace 5 h
- ¿Nuevo romance a la vista? El divertido "amor platónico" entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein Univision · hace 5 h
- ¿Nuevo romance? Jennifer López estaría saliendo con actor de “Ted Lasso” Primera Hora · hace 5 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
El actor Keegan Allen, herido tras ser asaltado a punta de pistola en Hollywood: "Mi vida por un reloj"
El actor Keegan Allen fue asaltado a punta de pistola y cuchillo en California, sufriendo heridas y una conmoción cerebral.
Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines: ellos trabajan, practican y ejercitan”
A los 83 años, Robert De Niro revela su rutina de entrenamiento y explica por qué toma a los bailarines como referencia desde los 40.
Fallece la actriz Eva Marie Saint a los 102 años
La actriz Eva Marie Saint ha fallecido a la edad de 102 años en Estados Unidos, según informan diversos medios internacionales.
Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance
Paramount y Warner Bros. Discovery fusionan sus imperios en una operación de 110,000 millones de dólares para crear el gigante Skydance.
En fotos: del furor que Brad Pitt causó en San Sebastián al look animal print de Jennifer Lopez en Milán
Brad Pitt causa furor en el Festival de San Sebastián junto a Ines de Ramon mientras Jennifer Lopez destaca en Milán.
Premios Emmy 2026: los primeros ganadores y un emotivo reconocimiento póstumo dieron inicio a la fiesta de la TV en Hollywood
Los Emmys 2026 arrancan con la emotiva premiación póstuma de Rob Reiner y ocho estatuillas para "La Maldición de Widow’s Bay"