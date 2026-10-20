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¿Nuevo romance? Jennifer López estaría saliendo con actor de “Ted Lasso”

Los seguidores del entretenimiento siguen de cerca la posible relación entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En aumento
  • Clave informativa: ¿Nuevo romance? Jennifer López estaría saliendo con actor de “Ted Lasso”
  • Punto central: Los seguidores del entretenimiento siguen de cerca la posible relación entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein.
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Respuestas rápidas

¿Quiénes son los protagonistas de este rumor?

Los reportes involucran a la cantante y actriz Jennifer Lopez y al actor Brett Goldstein.

¿Dónde habrían sido vistos juntos?

La cobertura menciona una cita o encuentro durante una fiesta celebrada en Los Ángeles.

¿Qué relación profesional comparten?

Los medios señalan que ambos participan en la película titulada 'Turbulencia en la oficina'.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano1.3 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 20 oct, 12:09 UTC
🇮🇹 Italiano 20 oct, 10:51 UTC · Corriere della Sera

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Los fanáticos del cine y seguidores de la vida pública observan con atención los informes sobre un posible vínculo sentimental entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein. La atención se centra en la naturaleza de su relación tras coincidir en el ámbito profesional. La información sobre este supuesto romance surge tras reportes de una salida informal en una fiesta en Los Ángeles.

Diversos medios y portales especializados señalan que la conexión entre ambos habría trascendido la ficción de la película &#039;Turbulencia en la oficina&#039;, vinculando además al actor conocido por su participación en la serie &#039;Ted Lasso&#039;. La cobertura incluye menciones a un previo interés o bromas sobre un amor platónico entre las figuras públicas. La cobertura actual se limita a registrar estos encuentros y especulaciones sobre un noviazgo sin confirmar detalles oficiales adicionales.

Las próximas informaciones dependerán de si los representantes o los propios involucrados deciden emitir declaraciones públicas al respecto.

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Jennifer Lopez Brett Goldstein Hollywood Ted Lasso Turbulencia en la oficina

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